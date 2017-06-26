Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес 26 червня у зв’язку з ремонтними роботами на електромережі може буде знеструмлена частина Миколаєва. Про це повідомили в прес-службі ПАТ «Миколаївобленерго». За наявною інформацією, електрики не буде з 08.00 ранку до 17.00 вечора. Знеструмленими виявляться такі адреси: вул. 5 Воєнна (Ворошилова), 49-57; вул. 6 Военна, 41-76/А; вул. Гречиникова, 25-42/А; вул. Каразіна (Сафронова), 49-68; вул. Конопатна, 28-93; вул. Купорна,40-79; вул. М.Малиновського, 47-57, пров. 1 Кільцевий, 1-28; вул. 11 Лінія, 101-142; вул. 12 Повздовжня, 9-78/2; пров. 2 Кільцевий, 1-32; вул. 9 Лінія, 141-155/3; пров. Челюскінців, 29. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама