Во Львове перед тем как вывезти мусор, его буду взвешивать

Во Львове в ближайшее время появятся мусорные весы, на которых будут взвешивать отходы, предназначены для вывоза за пределы города. В частности, пункты будут расположены на улице Шевченко, возле рынка на Сыхове и на территории львовского коммунального предприятия (ЛКП) «Збиранка». Об этом сообщает директор департамента по вопросам обращения с отходами Львовского городского совета (ЛГС) Иван Рудницкий, передает пресс-служба ЛГС.

В разных районах Львова разместят мусорные весы для того, чтобы было удобно взвешивать отходы, которые буду вывозить за территорию города. По информации департамента по вопросам обращения с отходами Львовского городского совета, первые весы будут стоять на территории бывшего завода «Сельмаш» (ул. Шевченко, 321).

Вторые весы будут располагаться на территории ЛКП «Збиранка» (ул. Жовковская). Третьи весы – возле рынка «Шувар» на Сыхове.

«Мусорные веса будут располагаться удобно для машин, которые будут вывозить отходы по разным направлениям. Так, например, с ЛКП «Збиранка» машины со взвешенными отходами будут двигаться на север в направлении Великих мостов, Сокаля, Червонограда, Буська и Брод. С улицы Шевченко после взвешивания отходы увезут на запад – в сторону Новояворовска.

С «Шувара» машины будут ехать в южном направлении – в сторону Николаева, Борислава и Самбора», – рассказал директор департамента по вопросам обращения с отходами ЛГС Иван Рудницкий.

Отмечается, что стоимость установки каждого пункта с весами обойдется в 50 000 грн. Комплекс работ включает как механические доработки, так и установку программного обеспечения.