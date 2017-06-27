17.06.17 18:002590
Где 27 июня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес
|27.06.17 08:00
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ПАТ «Миколаївобленерго» заплановано проведення ремонтних робіт, у зв'язку з цим буде тимчасово припинена подача електроенергії: 27.06.2017 з 8.00 до 17.00.
ПАТ «Миколаївобленерго» заплановано проведення ремонтних робіт, у зв'язку з цим буде тимчасово припинена подача електроенергії: 27.06.2017 з 8.00 до 17.00.
пров. Весенний, 1-18;
пров. Короленко, 3-16;
вул. Молодгвардейская, 1-49;
пров. Молодогвардейский, 1-13;
вул. Передова, 80;
пров. Победы, 2-26;
пров. Полярный, 2/А-33;
пров. Труда, 1-27;
вул.Чайковского, 29-33/2;
пер. Юбилейный, 1-17.