Где 27 июня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес ПАТ «Миколаївобленерго» заплановано проведення ремонтних робіт, у зв'язку з цим буде тимчасово припинена подача електроенергії: 27.06.2017 з 8.00 до 17.00. пров. Весенний, 1-18; пров. Короленко, 3-16; вул. Молодгвардейская, 1-49; пров. Молодогвардейский, 1-13; вул. Передова, 80; пров. Победы, 2-26; пров. Полярный, 2/А-33; пров. Труда, 1-27; вул.Чайковского, 29-33/2; пер. Юбилейный, 1-17. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама