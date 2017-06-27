17.06.17 18:002590
Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|27.06.17 11:29
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Сегодня, 27 июня, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-центре «Николаевводоканала».
Сегодня, 27 июня, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-центре «Николаевводоканала».
В связи с ремонтными работами по адресам:
ул. Новобугская, 120; ул. Строителей, 14;
ул .Никольская, 16; Новый Инвалидная хутор, 49;
ул. Янтарная, 320, а также в окружающих жилых массивах будет отсутствовать водоснабжение.
Кроме того, коммунальные службы напоминают, что фотографии и адреса аварийных люков можно присылать на страницу в Facebook, и заранее предупреждает, что ремонт будет проводиться в течение месяца.