17.06.17 18:002590
На подготовку к зиме николаевским ЖЭКам хотят направить 8,5 млн грн
|27.06.17 15:36
|140
|0
Члены постоянной комиссии по вопросам ЖКХ согласовали выделение 8,5 млн грн ЖЭКам для подготовки к отопительному сезону.
Члены постоянной комиссии по вопросам ЖКХ согласовали выделение 8,5 млн грн ЖЭКам для подготовки к отопительному сезону.
Соответсвующее решение было принято на заседании сегодня, 27 июня, сообщает интернет-издание «Мой город».
Директор департамента ЖКХ Андрей Палько рассказал, что финансирование будет происходить за счет денег, предусмотренных на поддержку коммунальных предприятий.
«Там идет финансовая поддержка коммунальных предприятий с целью погашения зарплаты и налогов. Там есть деньги целевые на замену электрических счетчиков, для коммунального освещения и работы лифтов…5, 2 млн грн подготовка к зиме», — рассказал Палько.
Большинством голосов депутаты поддержали выделение средств.