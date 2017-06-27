На подготовку к зиме николаевским ЖЭКам хотят направить 8,5 млн грн Члены постоянной комиссии по вопросам ЖКХ согласовали выделение 8,5 млн грн ЖЭКам для подготовки к отопительному сезону. Соответсвующее решение было принято на заседании сегодня, 27 июня, сообщает интернет-издание «Мой город». Директор департамента ЖКХ Андрей Палько рассказал, что финансирование будет происходить за счет денег, предусмотренных на поддержку коммунальных предприятий. «Там идет финансовая поддержка коммунальных предприятий с целью погашения зарплаты и налогов. Там есть деньги целевые на замену электрических счетчиков, для коммунального освещения и работы лифтов…5, 2 млн грн подготовка к зиме», — рассказал Палько. Большинством голосов депутаты поддержали выделение средств. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама