На Николаевщине власть напомнила, что фурам запрещено ездить в жару

27.06.17 16:27Сколько просмотров этой статьи144Сколько комментариев этой статьи0

О соблюдении режима ограничения движения тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн (с 8:00 до 23:00) на всех автодорогах общего пользования Николаевской области шла речь на заседании под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Валентина Гайдаржи.

В обсуждении приняли участие представители Службы автомобильных дорог в области, Укрансбезпеки, специалисты управления патрульной полиции в городе Николаеве, а также специалисты Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации, управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета и заместитель городского головы Антон Турупалов.

Валентин Гайдаржи сообщил присутствующим о распоряжении Николаевской облгосадминистрации, разработанном в соответствии с требованиями постановления Кабмина №879, а именно Порядке временного ограничения или запрещения движения транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования.

Валентин Гайдаржи поручил Службе автомобильных дорог совместно с Нацполицией и председателями РГА проработать вопрос определения временных мест отстоя большегрузного транспорта с предоставлением предложений по обустройству в дальнейшем постоянных площадок в районах области. Также на въездах по всем дорогам Николаевщины обеспечить информационные стенды о запрете движения при температуре +28° С.

Заместитель председателя ОГА предложил руководству города Николаева рассмотреть вопрос обустройства дополнительных мест отстоя вблизи портов и подчеркнул насущную необходимость установления габаритно-весового комплекса, приобретение которого планируется за счет городского бюджета Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Похожие новости

29.06.17 18:45Главный патрульный Николаева объяснил, почему на улицах города полно фур

28.06.17 19:28На дорогах Николаевщины будут дополнительно контролировать соблюдение режима ограничения движения фур

04.06.17 09:57На Николаевщине водитель «фуры» отказался проходить весовой контроль и едва не наехал на контролера

29.05.17 11:00С 1 июня при температуре выше 28°C грузовики смогут ездить по Николаеву только ночью

23.04.17 11:48В Николаеве штрафуют фуры с перегрузом

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама