На Николаевщине власть напомнила, что фурам запрещено ездить в жару

О соблюдении режима ограничения движения тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн (с 8:00 до 23:00) на всех автодорогах общего пользования Николаевской области шла речь на заседании под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Валентина Гайдаржи.

В обсуждении приняли участие представители Службы автомобильных дорог в области, Укрансбезпеки, специалисты управления патрульной полиции в городе Николаеве, а также специалисты Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации, управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета и заместитель городского головы Антон Турупалов.

Валентин Гайдаржи сообщил присутствующим о распоряжении Николаевской облгосадминистрации, разработанном в соответствии с требованиями постановления Кабмина №879, а именно Порядке временного ограничения или запрещения движения транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования.

Валентин Гайдаржи поручил Службе автомобильных дорог совместно с Нацполицией и председателями РГА проработать вопрос определения временных мест отстоя большегрузного транспорта с предоставлением предложений по обустройству в дальнейшем постоянных площадок в районах области. Также на въездах по всем дорогам Николаевщины обеспечить информационные стенды о запрете движения при температуре +28° С.

Заместитель председателя ОГА предложил руководству города Николаева рассмотреть вопрос обустройства дополнительных мест отстоя вблизи портов и подчеркнул насущную необходимость установления габаритно-весового комплекса, приобретение которого планируется за счет городского бюджета Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.