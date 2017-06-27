Николаев - город бродячих собак. Что предлагают власти?

Актуальность вопроса бродячих собак в Николаеве не уступает пресловутым проблемам ЖКХ или разбитым дорогам. Практически еженедельно николаевцы пишут гневные посты в Фейсбуке о том, как на кого-то снова напала стая бродячих собак. К сожалению, такие новости часто сопровождаются печальными фотографиями покусанных ног и рук.

Да и чиновники давно в курсе этой проблемы - вопрос бездомных собак неоднократно обсуждался на самом высоком уровне. Более того, в городе существует целое КП ( коммунальное предприятие, - прим.), которое пытается бороться с бродячими животными. Но пока работа не дала конкретных результатов.

0512 изучил общепринятый опыт борьбы с бродячими животными в некоторых европейских странах и проанализировал нынешнюю ситуацию в Николаеве.

Гуманный выход из ситуации

Приют - популярный способ контроля за размножением бездомных собак. Такая практика прижилась во многих европейских странах - Польше, Германии, Великобритании.

В Польше практически в каждом городе существуют приюты для животных. Такие места финансируются из городского и государственного бюджетов. Львиная доля работы приходится на волонтеров. Как ни странно, в Польше, как и в других европейских странах, люди добровольно приходят в приюты - помогают кормить, гулять и ухаживать за животными. Отлов же бродячих собак и котов ложится на плечи муниципальной полиции.

Схожая ситуация и в Британии: каждое бродячие животное после отлова попадает в приют. Финансирование поступает из местного бюджета, но от пожертвований рядовых британцев никто не отказывается.

При этом каждый домашний питомец - чипирован. Вся ответственность за его поведение сразу же ложится на плечи хозяина.

В Германии всё немного сложнее. Немецкие приюты работают исключительно за счет пожертвований. Помощь государства минимальна. В стране действует жесткая система штрафов и ограничений. Содержание одной собаки обходится хозяину в 100-150 евро ежегодно, за вторую собаку придется заплатить уже 250-300 евро. Если же кто-то решит выгнать любимца на улицу, то будет немедленно оштрафован на 25 тысяч евро.

Подобная практика распространена и в Италии. Человек, выбросивший кто кошку или собаку на улицу, может быть привлечен к уголовной ответственности сроком на 1 год и к штрафу в размере 10 тыс. евро.

Забирая животное из приюта, новый хозяин подписывает договор, которым обязуется гуманно относиться к нему и ухаживать. Сотрудники приюта могут навестить питомца через две недели и проверить условия его содержания. За нарушение каких-либо норм, владелец питомца будет платить немалый штраф.

Приют = Стерилизация

Важная составляющая в процессе отлова собак и котов - их последующая стерилизация. Такая практика приемлема почти во всех западных странах. Животное после операции снова попадает в приют, или же возвращается на улицу. Но такая процедура требует дополнительного финансирования.

К тому же, возвращаясь в свою привычную среду обитания, бродячие животные не перестают быть опасными для окружающих. Единственный и логичный плюс - собаки и коты не будут размножаться.

Однажды в приют позвонила женщина, которая работает в доме Маргарет Тэтчер, и рассказала, что госпожа Тэтчер, посоветовавшись с семьёй, решила взять собаку.

Сотрудники центра обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что собака — не самое подходящее животное для почтенной леди. Было понятно, что все заботы лягут на плечи персонала. Поэтому мы порекомендовали кошку. Они обдумали предложение и согласились.

Мы попросили госпожу Тэтчер прийти к нам и выбрать кошку по душе. Она выбрала кошку, которая была бродячей. Её нашли на улице. Госпожа Тэтчер заполнила форму и ответила на вопросы анкеты.

После этого мы сказали, что должны заехать к ней, чтобы увидеть условия, в которых будет жить наша кошка. «Вы вообще знаете, с кем разговариваете?» — не выдержал человек из охраны. Но проблем не было. Мы посетили Маргарет на дому — всё было прекрасно. Госпожа Тэтчер заплатила 60 фунтов и забрала кошку.

Убийство - НЕгуманный способ

Радикальный способ решения проблемы с бродячими собаками прижился в Австралии. Численность собак там контролируют с помощью ядовитых приманок. Они свободно продаются в зоомагазинах. Власти совсем не против. Подобная практика распространена в Египте, Бангладеше, Индии, Индонезии, Непале и других странах.

В Азербайджане все еще проще - собак разрешено отстреливать. Но, несмотря на систематическое уничтожение, выжившие животные быстро пополняют популяцию. Отстрел и отравление бездомных животных популярная практика и в России. За последние несколько лет в стране разгорелись ряд скандалов, связанные с целенаправленным уничтожением собак.

Практика убийства животных неприемлема в западных странах. Прежде всего, это связано с общепринятой Европейской конвенцией о защите домашних животных. В нашей стране к этому можно добавить и Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения». Их необходимо отлавливать, стерилизовать и помещать в питомник.

К сожалению, такие нормы действуют лишь “на бумаге”. В Украине прецеденты насильственной смерти животных достаточно распространены. Так называемые “догхантеры” регулярно травят или отстреливают бродячих собак. Наш город, не исключение.

Николаев - город бродячих собак. Что предлагают власти?

По оценке общественных организаций и местных властей, на улицах города живет порядка 7,5 тысяч бездомных собак. Точных цифр никто не знает. Но рядовой николаевец каждый день может наблюдать, как стаи собак неспешно перемещается с улицы на улицу в поисках “пищи”. Помимо очевидной антисанитарии, бездомные животные еще и нападают на жителей города. Случаев много.

На данный момент в городе действует отдельное КП - “Центр защиты животных”. Сотрудники предприятия своими силами ловят собак и стерилизуют их. Стерилизация одной собаки обходится городу в 2034 грн. Содержание одного животного на КП - 172 грн в сутки. Кремация трупа - 500 грн.

Мэр Николаева Александр Сенкевич на встрече с горожанами несколько недель назад заявил, что собак будут отлавливать, приклеивать к ним бирки, а затем стерилизовать. После этого все животные будут отпущены в места своего обитания.

Депутаты же планируют рассмотреть несколько вариантов решения проблемы - радикальный и долгосрочный ( со всеми вытекающими процедурами и финансированием).

Важно отметить, что конкретных предложений, сроков или идей никто так и не предложил. Поэтому надеяться на быстрое решение проблемы похоже не стоит.