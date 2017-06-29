Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес Сегодня, 29 июня, с 8:00 до 17:00 в Николаеве будет временно отсутствовать электроснабжение в связи с ремонтными работами. Временно обесточены будут следующие улицы: пер. Бузника, 1-36; пер. Гоголя, 1-10; пер. Кирилло-Мефодиевского (Примакова Терновка), 1-18; пер. 1 Бульварный, 1-45 / А; пер. 2 Бульварный, 1-14 / 1; ул. 2 Продольная, 2-2 / В; ул. 9 Линия, 31-83. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама