«Идет проверка», - директор Департамента ЖКХ Николаева о покупке скамеек втридорога

29.06.17 10:50Сколько просмотров этой статьи116Сколько комментариев этой статьи0

Директор Николаевского Департамента ЖКХ Андрей Палько заявил о том, что начата проверка с целью выяснить, по какой причине Департамент закупил скамейки по цене в 4 раза дороже рыночной.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета по настоянию депутата от партии «Оппозиционный блок» Светланы Кучкаровой купил 4 скамейки по цене 5 тысяч 950 гривен каждая при том, что их цена на рынке в среднем – 1500 гривен.

По словам главы департамента, сейчас начата проверка, которая и позволит выяснить, по какой причине были приобретены 4 скамейки по цене 5 тысяч 950 гривен за одну штуку.

-Мы (Департамент ЖКХ, - ПН) запросили все эти данные, мы с ним (подрядчик ООО «Терра – Ника», - ПН) встречалась для того, чтобы понять, потому что в договоре идет порядка 20 скамеек по стоимости 2 тысячи 900 гривен и 4 скамейки по стоимости 5 тысяч 900 гривен. То есть 4 скамейки шли отдельно, поэтому я дал задание, чтобы финансовый отдел (Департамента ЖКХ, – ПН) и те люди, которые принимали работы, разобрались, что же это за 4 скамейки, и почему они выполнены по такой стоимости. Сейчас еще идет проверка, - заявил Палько.

На уточняющий вопрос корреспондента, кто же именно подписывал акты выполненных работ и допустил закупку 4 скамеек по завышенной цене, Палько ответил, что это были «специалисты департамента».

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