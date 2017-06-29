Год проспанных надежд: почему коммунальному сектору не нужна Европа

В июле исполняется год, как в Украине должна была стартовать одна из ключевых реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Реформа, списанная с лучшего опыта восточноевропейских стран, реализацию которой должны были ощутить практически все украинские граждане.

Речь идет о создании рынка коммунальных услуг и окончательном отказе от умирающей системы советских ЖЭКов.

Наверное, стоит напомнить – согласно положениям закона №417 "Об особенностях управления многоквартирным домом", к 1 июля 2016 года жители всех многоквартирных домов, вне зависимости от того, создали ли они объединение собственников многоквартирных домов (ОСМД) или нет, должны были определиться, какая именно управляющая компания будет заниматься их домом.

Ликвидация монополии ЖЭКов должна была обеспечить улучшение качества услуг, а главное – большую ответственность собственников в управлении этими домами. Так, как это произошло в Польше или Чехии, а еще раньше – в странах Западной Европы.

Благородная идея – украинцы имеют право контролировать работы, выполняемые за их деньги. Так же, как подобные работы контролируют немцы или французы.

Но как это часто бывает – что-то пошло не так. Получили ли мы право выбора, прописанное в законодательстве? Или же этот закон, разработанный при поддержке международных институций, пока еще остается лишь обычной бумагой?

Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно вспомнить, как выглядит подъезд вашего дома.

Почему же такая важная реформа так и не стартовала? И есть ли шансы ее "перезапустить"?

Наверное, корень проблем - общий для всех украинских реформ. Элиты хотят подкрасить старое, только чтобы лучше смотрелось, однако при этом надеются, что все останется по-прежнему.

Отсутствие рынка поставщиков коммунальных услуг не позволяет отказаться от уже надоевших ЖЭКов. Более того, разговоры об их замене "частниками" за последний год как-то сами собой прекратились.

Украинцы же, по традиции, ждут изменений сверху, не стремясь изменять страну своими силами: увы, скоординироваться и выбрать новых подрядчиков мы не смогли / не захотели / нам не позволили (нужное подчеркнуть). Тем самым мы обрекли себя на все тот же "ненавязчивый сервис" ЖЭКов.

Взамен муниципалитеты сохранили контроль за немалыми денежными потоками, которые исправно платятся собственниками за услуги и "на ремонт", часто проводящийся лишь на бумаге.

А желающих растратить наши деньги много: это не только чиновники, но и недобросовестные застройщики, и "карманные" фирмы…

К чему все это приводит? Украина проводит внушительные реформы в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Последний пример – принятие законов о фонде энергоэффективности, о энергетической эффективности зданий, о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения…

Все это – серьезная заявка на успех, если бы не одно "но": для массовой термомодернизации многоквартирного сектора необходима работающая рыночная структура с прозрачными правилами игры для всех игроков. Это касается как клиентов – многоквартирных домов, так и всех поставщиков услуг, включая монополистов.

Можно ли надеяться, что при отсутствии конкуренции на рынке услуг ЖКХ украинцы смогут рассчитывать на реальные реформы? Вопрос риторический.

Из всех европейских моделей, которые международные эксперты предлагали Украине, в итоге внедряется наименее успешный вариант, при котором государство сохраняет за собой контроль за коммунальным сектором, фактически привязывая ЖЕКи к многоквартирному фонду. Стоит ли Украине продолжать реформу без реформирования?

Или же одного потерянного года (а по факту - четверти столетия с момента приватизации) более чем достаточно?

Конечно, есть города, где реформа продвигается. Но в большинстве случаев чиновники не хотят выпускать из рук такое прибыльное дело, как эксплуатация жилых домов.

Пока что ситуация такова в большинстве городов: собственники лишены реальной возможности контролировать качество и объем предоставляемых услуг и выбора управителя.

Но тут появился закон №417, согласно которому ОСМД имеют реальную возможность управлять домом самостоятельно или нанимать на эту работу управляющие компании.

И тут сыграла свою роль наша привычка не изучать вопрос, а по привычке считать, что чиновник лучше нас знает, как и что нужно делать. Ну нет у нас желания самим во всем разбираться! А чиновники решили все запутать и остановить… И они, увы, пока чаще всего добиваются своего.

И это – ключевое отличие "реформ курильщика" от реформ, проведенных в ЕС.

Рынок управителей, потенциально очень объемный – в стране около 200 тыс. многоквартирных домов, – даже не начал развиваться.

И тем не менее, у ОСМД есть возможность самостоятельно нанимать управляющие компании и профессионалов, уже зарекомендовавших себя в деле управления многоэтажками. Как показывает опыт, в данный момент никто не может запретить ОСМД заключать соответствующие договоры.

Таких примеров уже много, в больших и в маленьких городах: во Львове, в Луцке, в Каховке…

Если вы уверены, что вам, совладельцам многоквартирного дома, будет так удобнее, - просто делайте это. Закон №417 принят и действует, и, на самом деле, только от вас теперь зависит, как управлять своей собственностью.

Просто не позволяйте никому решать за вас. Вы можете выбирать, кто будет управлять вашим домом, можете отказываться от услуг недобросовестного управителя, вы можете все. Это ваш дом. Так есть.

Успех коммунальной реформы в Восточной Европе был достигнут благодаря созданию конкурентного рынка.

Для создания этого рынка нужна соответствующая законодательная база и быстрая имплементация соответствующих законов. А еще – собственники, которые настаивают на том, чтобы их права по управлению их же домами соблюдались. И делали для этого все от них зависящее.

Иначе на календаре будет очередное 1 июля, а мы будем писать о том, что год прожит зря.