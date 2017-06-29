"Николаевгаз" возглавит "боец Рината Ахметова" Павел Попов

На "Николаевгазе" вновь происходит смена руководства. На этот раз директором вместо Дениса Крячко станет одессит Павел Попов, ранее руководивший ОАО "Херсонгаз".

Данную информацию Podrobnosti.mk.ua подтвердили в "Николаевгазе", добавив, что Попов с 1 июля приступает к обязанностям с испытательным сроком в 3 месяца.

В открытых источниках о Павле Попове информации не много.

Известно, что родом он из райцентра Березное Ровенской области. В 1993 году окончил Херсонский педагогический институт, а с 1995 по 2000 годы работал директором пансионата "Содружество", что на Херсонщине.

После этого Павел Попов пошел на повышение и был назначен заместителем председателя правления ОАО "Херсонгаз".

С 2006 года по информации СМИ он управлял административной частью в сети магазинов "Арбер" (специализирующейся на извготовлении и продаже мужской одежды и обуви), а также занимался вопросами строительства коттеджных поселков.

В 1993 году окончил Херсонский педагогический институт.

В 1995-2000 годах — директор пансионата «Содружество» в Херсонской области.

Затем смена ориентации. С 2000-го по 2006-й год работал зам. председателя правления ОАО «Херсонгаз» НАК «Нефтегаз Украины».

Далее снова «переквалификация»: с 2006-го по 2009-й год управлял административной частью в сетимагазинов «Арбер» (продажа мужской одежды и обуви в Одесской области). Параллельно занимался вопросами... строительства коттеджных поселков.

В 2009-2011 годах Попов был директором филиала сети АЗС (розничная и мелкооптовая торговля нефтепродуктами и сопутствующими товарами), после чего работал директором департамента логистики и поддержки бизнеса Одесского отделения «Укрсоцбанка». С этой должности он перешел в одесский филиал "Укртелекома".

Как сообщили одесские СМИ, данным назначением Попов обязан украинскому олигарху Ринату Ахметову.