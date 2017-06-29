Николаевское КП «Гуртожиток» накопило долгов на 21 миллион гривен

29.06.17 20:25Сколько просмотров этой статьи134Сколько комментариев этой статьи0

Вице-мэр Николаева Мкртыч Мкртчян предлагает потратить 20 миллионов гривен на установку индивидуальных и поблочных счётчиков газа и электроэнергии для общежитий города.

Об этом сообщает корреспондент ТАЙМЕРА.

На заседании бюджетной комиссии Николаевского горсовета Сергей Карцев («Наш край») поднял вопрос о том, что долги предприятия КП «Гуртожиток» «вводят в штопор» городское хозяйство. Депутат потребовал от вице–мэра разработать оперативный план действий по исправлению ситуации. Мкртчян на это ответил, что одна из основных причин – неравная оплата за коммунальные услуги.

По словам вице-мэра, жители общежитий вносят плату неравномерно, а на КП поступает общий счёт.

«Мы сейчас ищем возможности, как сделать коммунальные услуги (электричество и газоснабжение) отдельно. Чтобы люди, исправно платящие за них, имели доступ к услугам, а люди, которые не платят – было понятно, какая задолженность, как формируется субсидия и т.д.», — отметил Мкртчян.

Решить проблему вице–мэр предлагает за счёт установки индивидуальных или блочных (на 4-6 комнат) счётчиков газа. Соответствующие переговоры проведены с «Николаевоблтеплоэнерго», и они готовы отсчитывать с нуля плату абонентам, у которых будут установлены новые счётчики. Технически это возможно до Нового года, однако проблема – в том, что на установку приборов потребуется 20 миллионов гривен.

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