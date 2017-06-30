17.06.17 18:002590
Сколько стоит холодная вода в Николаеве в июне 2017 года
|30.06.17 08:30
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Цена на услугу холодного водоснабжения и водоотведения в Николаеве в июне 2017 года.
Цена на услугу холодного водоснабжения и водоотведения в Николаеве в июне 2017 года.
Как сообщает Domik.ua, по данным ГКП «Николаевводоканал», актуальные цены на услуги холодного водоснабжения и водоотведения в Николаеве утверждены Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для бытового потребления в Николаеве в июне 2017 года указан ниже:
Услуга, 1 куб. м (в многоквартирных домах с использованием внутридомовых систем)
Снабжение холодной водой
9,288 грн./ куб. м с НДС
Отведение воды
6,588 грн./ куб. м с НДС
Итого
15,876 грн./ куб. м с НДС