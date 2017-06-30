Сколько стоит холодная вода в Николаеве в июне 2017 года

Цена на услугу холодного водоснабжения и водоотведения в Николаеве в июне 2017 года.

Как сообщает Domik.ua, по данным ГКП «Николаевводоканал», актуальные цены на услуги холодного водоснабжения и водоотведения в Николаеве утверждены Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для бытового потребления в Николаеве в июне 2017 года указан ниже:

Услуга, 1 куб. м (в многоквартирных домах с использованием внутридомовых систем)

Снабжение холодной водой

9,288 грн./ куб. м с НДС

Отведение воды

6,588 грн./ куб. м с НДС

Итого

15,876 грн./ куб. м с НДС