На Николаевщине дали старт ремонту многострадальной трассы

30.06.17 14:47Сколько просмотров этой статьи110Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 29 июня в ходе рабочей поездки в Казанковский район глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко проинспектировал начало выполнения ремонтных работ на автомобильной дороге государственного значения Н-11 Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог).

Автомобильная дорога государственного значения Н-11 Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог) имеет протяженность в пределах Николаевской области - 139 км. Дорожное покрытие уложено в период с 1982 по 1987 год прошлого века и не обеспечивает безопасность движения автотранспорта с ныне существующей нагрузкой на ось.

Отмечается, что распоряжением ОГА предусмотрены расходы из областного бюджета на проведение текущего ремонта автодороги Н-11 Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог) в объеме 10,9 млн грн, Казанковский район выделил 348 тыс грн

Сейчас речь идет о ремонте на таких участках дороги: км 202+570 - км 208+570, км 208+570 - км 213+000, км 213+000 - км 219+660 (17090 м) - ожидаемая стоимость 163,5 тыс. грн

Исполнителем работ определено ООО "РОСТДОРСТРОЙ", с которым будет заключен договор подряда.

Ремонт дороги предусматривает укрепление обочин щебнем толщиной слоя 10 см с использованием автогрейдера, обустройство поперечных дренажей с двусторонним выпуском, восстановление конструктивных слоев дорожного покрытия с применением битумной эмульсии и цемента, а также укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой на модифицированном битуме асфальтоукладчиком и укладку тонкослойного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

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