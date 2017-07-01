Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

По данным Госстата, в мае долг потребителей за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 34,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Госстат сообщил о том, что в мае 2017 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги по сравнению с апрелем вырос на 34,6% или на 6 494,4 млн грн, до 25 287,6 млн грн.

В частности, долги за квартирную плату по состоянию на 1 июня 2017 года составляют 2 869,3 млн грн, что на 119,8 млн грн больше, чем в предыдущем месяце.

Еще больше выросла задолженность за отопление — до 8 867,3 млн грн (+262,5 млн грн).

По итогам мае самый высокий уровень задолженности за отопление был зафиксирован в Киеве — 1 756,206 млн грн. Также в список крупнейших должников вошли Днепропетровская и Харьковская области (1 592,136 млн грн и 1 695,411 млн грн соответственно).

Больше остальных областей за газоснабжение задолжали Днепропетровская (1 531,530 млн грн), Харьковская (1 744,293 млн грн) и Одесская (1 241,097 млн грн).

Если говорить о квартплате, то здесь самые существенные долги наблюдаются в Днепропетровской (588,279 млн грн) и Донецкой (304,345 млн грн) областях, а также в Киеве (462,939 млн грн).