С сегодняшнего дня выросла цена на электроэнергию

02.07.17 20:38Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

С сегодняшнего дня по решению Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг вступает в силу постановление об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию на 1,8%.

Как сообщает "Антикор", согласно документу НКРЕКП от 23 марта, Нацкомиссия утвердила на 2017 оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы 1-2 квартала - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт - ч.

документ

В то же время с 1 июля “Нафтогаз” Украины снизит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с июнем - с 7430 до 7208 гривен за тыс. кубометров.

Максимальные цены на природный газ будут также снижены на 2,9% - с 8250 до 8008 грн за тыс. кубометров. Цены указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

Похожие новости

28.01.17 14:45Высокие тарифы делают людей изобретательными: как украинцы обманывают счетчики

29.01.15 16:02НКРЭКУ снизила тариф на газ для промпотребителей и бюджетников

11.04.11 10:18Заявление Артема Ильюка

11.01.11 12:01НКРЭ о новых тарифах на электроэнергию

27.02.09 10:28Исполком утвердит повышение тарифов на воду и канализацию?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 02.07.2017

Закругление верхнее-левое

22:16За два дня в Украину не пустили семь певцов из РФ

21:48ГПУ хочет ареста шести нардепов

21:25Квентин Тарантино обручился с израильской певицей

21:02В Украину возвращаются дожди

20:49На Николаевщине активисты избили в поезде безбилетников

20:38С сегодняшнего дня выросла цена на электроэнергию

20:22С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

19:55Зобов'язаний знати кожен українець: Вакарчук назвав справжнє ім'я ворога України

19:31Директор аеропорту «Бориспіль» розповів, як Ryanair змусив МАУ знижувати ціни на квитки

19:10Жара в Греции поставила новый европейский рекорд

18:47В Лондоне загорелась новостройка для миллионеров

18:24На площади в центре Одессы появился уникальный 3D-рисунок

18:01Американский дипломат: Война в Украине – катастрофа для России

17:26Николаевцы отметили праздник Ивана Купала на неделю раньше

17:00В Николаеве отмечают День военно-морских Сил

16:43Николаевцам вновь пообещали построить "Японский мост"

16:23В Одессе на морвокзале празднуют День ВМС

16:08В Киеве закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого"

16:00Жуткое ДТП в России: фура сбила детей на остановке, двое скончались на месте

15:50На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

19.06.17 08:001870

Сутки в АТО: шестеро раненых

19.06.17 08:161900

На Николаевщине установили памятник погибшему в АТО 19-летнему гвардейцу

19.06.17 08:292000

В Николаеве собака едва не загрызла собственную хозяйку

19.06.17 08:432140

Мэр Николаева заверил жителей Кульбакино, что кладбища в их районе не будет

Самые читаемые

20.06.17 11:295620

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:205080

По волнам воспоминаний…

24.06.17 09:055040

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

25.06.17 14:424680

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама