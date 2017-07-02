С сегодняшнего дня выросла цена на электроэнергию

С сегодняшнего дня по решению Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг вступает в силу постановление об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию на 1,8%.

Как сообщает "Антикор", согласно документу НКРЕКП от 23 марта, Нацкомиссия утвердила на 2017 оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы 1-2 квартала - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт - ч.

В то же время с 1 июля “Нафтогаз” Украины снизит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с июнем - с 7430 до 7208 гривен за тыс. кубометров.

Максимальные цены на природный газ будут также снижены на 2,9% - с 8250 до 8008 грн за тыс. кубометров. Цены указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.