В Авдеевке заработала фильтровальная станция Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГСЧС. Двое суток город сидел без воды из-за повреждения электропитания станции. «По состоянию на 13 час. 3 июля работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении. Как сообщалось, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама