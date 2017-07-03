19.06.17 17:122410
В Авдеевке заработала фильтровальная станция
|03.07.17 15:03
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Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Двое суток город сидел без воды из-за повреждения электропитания станции.
«По состоянию на 13 час. 3 июля работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).