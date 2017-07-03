Гройсман объяснил, откуда берутся деньги на пенсионную реформу

03.07.17 19:15Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Премьер рассказал о дополнительном ресурсе, который государство вернет людям в виде пенсий.

Проведение пенсионной реформы стало возможным в результате усилий правительства Украины по обеспечению экономического роста и детенизации экономики. ОБ этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Данные из Пенсионного фонда показывают, что поступления ЕСВ за 5 месяцев этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого почти на 35%. Это и есть тот дополнительный ресурс, который мы возвращаем людям в виде более высоких пенсий", – заявил Гройсман.

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