Гройсман объяснил, откуда берутся деньги на пенсионную реформу Премьер рассказал о дополнительном ресурсе, который государство вернет людям в виде пенсий. Проведение пенсионной реформы стало возможным в результате усилий правительства Украины по обеспечению экономического роста и детенизации экономики. ОБ этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Данные из Пенсионного фонда показывают, что поступления ЕСВ за 5 месяцев этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого почти на 35%. Это и есть тот дополнительный ресурс, который мы возвращаем людям в виде более высоких пенсий", – заявил Гройсман. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама