«Нафтогаз Украины» готовится повысить цены для населения

03.07.17 19:51Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Руководство компании-монополиста ищет любые возможности для сохранения своего доминирующего положения на рынке.

Если новые инициативы руководства «Нафтогаза» будут реализованы, население ждет очередное повышение цен. Об этом заявил Дмитрий Марунич, директор Института энергетических исследований, передает Hyser.

Так эксперт прокомментировал заявление коммерческого директора «Нафтогаза» – в интервью СМИ Юрий Витренко и пообещал, что цена газа снизится на 1%, если «Нафтогаз» выйдет на прямые поставки населению. Подобное решение приведет лишь к полной монополизации рынка природного газа, уверен Марунич.

«Устранив всех игроков, «Нафтогаз» будет обращаться к правительству с предложениями увеличения торговой наценки», — предрекает эксперт, ранее работавший в «Нафтогазе».

Марунич напомнил, что разделение между производством, транспортировкой и распределением газа установлено в рамках европейских норм и регулируется украинским законом «О рынке природного газа» — и такие правила приняты именно в целях демонополизации.

«При «прямых поставках» абонент-должник будет получать письменное уведомление с требованием самостоятельно прекратить потребление газа. Если же он не подчинится, то платить ему придется по более высокой «промышленной» цене. Например, в мае 2017 такая цена составляла 18,24 грн за кубометр вместо 6,95 грн», — говорит Марунич.

Неплатежи абонентов «Нафтогаз» будет перекладывать на собственников газораспределительных сетей – в итоге вырастет и фактический тариф, и операторы распредсетей будут финансово обескровлены, считает эксперт.

«Предметом ликвидации должны быть не сбытовые структуры, а монополист. Потребность в этой компании отпадает после решения Стокгольмского арбитража и урегулирования отношений в газовой сфере с Россией – особенно, после 2019 года, когда закончится действие большинства контрактов», — заявил Марунич.

Как считает эксперт, именно поэтому руководство компании-монополиста ищет любые возможности для сохранения своего доминирующего положения на рынке.

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