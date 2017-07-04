В 2017 году долги украинцев за ЖКУ увеличились — Госстат

По состоянию на май 2017 года, задолженность населения за газ выросла вдвое, по сравнению с апрельскими показателями и достигла отметки в 11,3 млрд грн. Об этом стало известно благодаря данным Государственной службы статистики Украины, сообщает портал domik.ua.

Как стало известно, долги за содержание недвижимых объектов за отчетный период выросли на 7,4% и составили 2,9 млрд грн.

Задолженность за вывоз бытовых отходов составила 400 миллионов гривен. За водоснабжение и водоотвод украинцы задолжали 1,8 млрд грн.

Задолженность за электроэнергию на конец мая составила 3,9 млрд грн.

За отопление и горячую воду образовалась задолженность в размере в сумме 8,9 млрд грн.

В общей сложности, в мае этого года, украинцы уплатили за ЖКУ 5,2 млрд грн.

Стоит отметить тот факт, что самый высокий уровень оплаты продемонстрировали Одесская, Херсонская и Николаевская области (154,1%, 142,7% и 134,8% соответственно).

А вот самые низкие показатели зафиксированы в Черниговский, Черкасский и Винницкий областях (21,6%, 25,3%, 33,4%). В период с января по май 2017 года, с населением было заключено 19,9 тысяч договоров о реструктуризации задолженности на сумму 107,5 миллионов гривен.