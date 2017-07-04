Правительство хочет упростить процедуру приватизации

04.07.17 14:15Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

В правительстве представили законопроект по упрощению процедуры приватизации: документ должен заменить семь действующих законов о приватизации одним и вдвое сократить сроки подготовки объектов к приватизации.

Об этом на заседании Кабинета министров рассказал и.о. главы Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко.

По его словам, законопроектом предлагается заменить семь действующих законов о приватизации на один, а также сократить сроки подготовки объектов к приватизации.

Так, подготовка крупных объектов будет вестись один год вместо двух, а малых – полгода вместо года.

При этом крупные объекты будут продаваться с обязательным привлечением советника, а малые - через электронную платформу.

Также Парфененко отметил, что законопроект одновременно упрощает классификацию объектов приватизации и предусматривает всего два их типа – крупные и малые.

Одновременно в документе предлагается оставить из пяти действующих подходов к приватизации только два – продажу с аукциона и выкуп.

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