«Николаевводоканал» попал в число наибольших загрязнителей рек сточными водами

Наибольший вред водным объектам Украины наносят предприятия горно-металлургического комплекса и коммунального хозяйства.

Об этом во время презентации рейтинга «ТОП-100 основных предприятий-загрязнителей Украины» сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Так, в перечне объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по сбросам загрязненных сточных вод в водные объекты попал «Николаевводоканал», который занял почетное 7 место. Согласно опубликованных данных, николаевское предприятие увеличило выбросы с 18,99 млн.м3 в 2015 году до 20,1 млн. м3 в 2016.

«Получаю ежедневно сотни жалоб на загрязненный воздух, воду или почву. Послушайте, их загрязняют не инопланетяне. Например, лидеры по сбросам, выбросам и образованию (куда более опасных бытовых) промышленных отходов вполне реальные предприятия с многолетней историей, известными названиями и владельцами. Очень удобно все списывать на «предшественников», военные действия или затяжной кризис. Как минимум, это не серьезно и пренебрежительно по отношению к Украине и людям, которые ежедневно вынуждены безальтернативно вдыхать этот воздух, пить иногда чуть ли не техническую воду или выращивать еду на пропитанной химикатами земле», - отметил министр.

Комментируя данные, Остап Семерак также отметил необходимость экологической модернизации украинских предприятий. В частности, он не исключает, что ставки экологического налога в Украине будут повышены.