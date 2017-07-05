Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

Как вы знаете, мы уже около года должны были бы жить без ЖЭКов. Однако, жилищно-коммунальные предприятия, на смену которым должны прийти объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), не торопятся уходить из нашей жизни. Реформирование отрасли буксует. Число ЖЭКов отнюдь не сократилось, а количество ОСМД, если и выросло, то незначительно, и преимущественно, в новостройках. Почему?

Все дело в том, что люди не хотят брать на себя ответственность за собственное жилье - считает генеральный директор ООО «ЖЭК «Забота» Сергей Герасименко.

-Лично мне идея ОСМД нравится,- говорит он- Но в этом случае жильцы дома должны взять на себя ответственность за сохранность своего имущества, всех коммуникаций, инженерных сетей, должны заботиться о своем доме, любить его. Уже нельзя будет ограничиться только стенами своей квартиры, а подъезд считать чужой территорией. И лидера, то есть председателя ОСМД, нужно избирать ответственного, порядочного, целью которого будет не столько себя выгодно трудоустроить, сколько решать задачи по благоустройству дома, предоставлению качественных услуг жильцам.

Важно также, чтобы вся документация по расходованию собранных средств, предназначенных на улучшение жилищных условий, ремонт дома ит.д., была «прозрачной», доступной для всех членов ОСМД. Немногие хотят взвалить на себя такие хлопоты. Сужу по своему опыту.

Не так давно в одном доме, который обслуживает наше предприятие, мы поставили тепловой счетчик. Так никто из жильцов не захотел его обслуживать. То есть раз в месяц выходить из своей квартиры, брать показания и отвозить их предприятию-поставщику. А если еще учесть, что в домах старой постройки 75 процентов жильцов, как правило, составляют пожилые люди, которым вообще нужен только покой и досаждают любые новшества.

Но, пожалуй, самое главное препятствие для победного шествия ОСМД - это деньги, вернее, их отсутствие. Что останется в общей кассе объединения после выплаты зарплат самых необходимых сотрудников: председателя, бухгалтера, паспортистки? Хватит ли этих денег на то, чтобы иметь необходимую технику для восстановления падающих карнизов, балконов.

Вот возьмем наш ЖЭК. Мы обслуживаем, в основном, Центральный район: Адмиральскую, Соборную, Набережную. Дома здесь уже старые. Жалобы на упавшие балконы, карнизы достаточно часто случаются, а в подомовом тарифе не предусмотрена такая услуга, как поточный ремонт, и потому денег на это нет. Да и рабочих рук мало. Знаете, сколько у меня вакансий?! Предприятию нужны слесари, электрики, кровельщики… Не приходят, зарплата не устраивает. Сейчас лучше где-нибудь в молодежных организациях, в «активистах» побездельничать и деньги «по-быстрому» получить. ЖЭК же такую возможность предоставить не может.

А недавнее повышение подомовых тарифов как-то повлияло на ситуацию?

-Не хочется говорить об этом в сотый раз. К сожалению, чтобы мы могли и жилой фонд в порядке содержать, и о придомовой территории как следует заботиться, нужно или подымать тарифы до уровня себестоимости услуг, что сейчас не происходит, или получать дотацию из городского бюджета.

Кстати, о дотациях. Как вы понимаете, не все жильцы платят аккуратно за предоставленные им услуги, за вывоз мусора, например. Допустим, в этом месяце жильцы нашего жилого фонда оплатили эту услугу только на 80 процентов. Соответственно, предприятие отдает возчикам не 100, а 80 процентов требуемой суммы. Так накапливается долг перед контрагентом. У некоторых крупных коммунальных ЖЭКов накопилось , таким образом, 4 млн. грн. долга перед возчиками. И часть депутатов, памятуя о предстоящих выборах, ходатайствуют о покрытии этого долга из городского бюджета, то есть о дотации этим ЖЭКам. Мол, иначе, организация станет банкротом. Вот так каждый тянет одеяло на себя. У нас же, в отличие от коммунальных ЖЭКов, задолженностей перед нашими контрагентами не было.

А по квартплате?

-Конечно же, есть злостные неплательщики. И не пенсионеры, как вы можете подумать, а вполне респектабельные, обеспеченные люди. Кстати, в ОСМД неплательщик – это головная боль каждого его члена. Как соседи в ОСМД будут реагировать на задолжника в своем доме? Ведь «выбивать» долг – очень неприятная и хлопотная обязанность. Через суд делать это невыгодно. Есть у нас такой должник по улице Лягина. Вполне обеспеченный человек задолжал за квартиру 3 тыс. грн. Подали в суд, заплатив при этом 1,7 тыс грн. судового сбора. Присудили ему отдать долг. Исполнительная служба не взыскала с должника эту сумму. Пришлось опять подавать в суд, опять платить судовой сбор… Взыскивать таким образом долги нам обходится в копеечку.

Значит, нужно менять законодательство?

-Конечно. Без новых законов и существенной доработки старых реформирование в сфере ЖКХ так и будет идти ни шатко, ни валко.

Вы говорите о том, что многие жильцы ограничивают заботу о жилье только своей квартирой, не думая о доме в целом, и это их равнодушие к общему – одна из главных преград для появления ОСМД. Но ведь есть же другие примеры, когда жильцы дома договариваются сообща сделать его лучше, красивей, уютней, собирают для этого средства.

-Есть, не спорю. Вот на Набережной, 11, жильцы решили вставить новые окна, отремонтировать подъезд, облагородить придомовую территорию. Собрали средства, попросили нас помочь сделать косметический ремонт в доме. Мы в этом случае рады пойти навстречу их пожеланиям, направили своих рабочих – маляров, кровельщика. Словом, несмотря на лето, работы у нас хватает.

А как с подготовкой к отопительному сезону? Ведь не зря говорят: «Готовь сани летом»…

-В этом году нас что-то долго не собирают по этому поводу, да и денег пока на это не выделяют. Но мы делаем свое дело. Готовность к зиме сегодня у нас где-то на уровне 50 процентов. Приглашали представителей теплоснабжающей организации, сделали все необходимые процедуры. Промывку систем домов уже закончили. Словом, все идет по плану, своим чередом.

На одном из участков выкатываем мягкие кровли. Как я уже говорил, маляры помогают жильцам ремонтировать подъезды. У нас есть своя аварийная служба. Аварийка в любой момент выезжает на вызов и устраняет проблемы , связанные с канализацией, водоснабжением, освещением.

Телефон аварийной службы (0512) 24-50-39. Словом, мы делаем все для того, чтобы жильцы домов, которые мы обслуживаем, чувствовали себя комфортно. Пытаемся техническое обслуживание довести, насколько это возможно, до идеального состояния.

И спасибо вам за это. Но все-таки, какие, по вашему мнению, перспективы отрасли в ближайшем будущем? Реформирование ее, некогда столь громко заявленное, будет идти такими же медленными темпами?

-На мой взгляд, ЖЭКи еще не скоро уйдут в прошлое. Люди не готовы брать на себя ответственность за собственное жилье, денег на модернизацию старого оборудования большей части жилфонда нет. Так что качественно что-либо изменить в отрасли мы не можем, но поддерживать жилищно-эксплуатационный комплекс на должном уровне, работать профессионально и качественно будем стараться. Поэтому властным структурам следует оказывать ЖЭКам всемерную поддержку и помогать в нашем нелегком деле - создавать для горожан более-менее приемлемые условия жизни.