Что грозит должникам за коммуналку по новым правилам

05.07.17 18:18Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 11 миллиардов гривен, говорится в данных Госстата.

Как сообщает сайт "Сегодня", согласно проекту новой редакции закона "О ЖКУ", должникам придется помимо суммы долга оплачивать штраф за каждый день просрочки.

Как накажут должников

Согласно новой редакции закона "О ЖКУ" (документ принят в первом чтении), всем должникам за каждый день просрочки придется платить пеню в 0,1% от суммы долга. При этом общая сумма пени не должна превышать сумму задолженности. Пеня будет насчитываться после 20 числа каждого месяца. Так, если заплатить 30 числа, придется заплатить на 1% больше. Уже сейчас украинцы с субсидиями, которые накопили долг как минимум за два месяца, не имеют права на продления скидки. Такие изменения вступили в силу в мае, после приятия Кабмином постановления №300.

Как говорит юрист Александр Плохотник, если задолженность превышает 10 тысяч гривен, любой поставщик коммунальной услуги может подать в суд. Судья имеет право наложить арест на машину, квартиру или другое имущество и через исполнительную службу продать его в счет долга. В украинской практике есть прецедент, когда из-за задолженности по коммуналке семья лишилась квартиры. Так, в Луцке 27-летний Александр Швейгер в прошлом году остался без жилья из-за долга в 50 тысяч гривен. "Двушку" продали за 446 тысяч гривен, а "сдачу" не возвращали несколько месяцев.

"С молотка" уходят не только квартиры, но и машины, микроволновые печи, телевизоры и т.д. Купить арестованное имущество может любой украинец на сайте СЕТАМ. В Киеве, как говорит Юлия Грамотная, ситуацию до суда пытаются не доводить. Как отмечает чиновница, на ее памяти нет примеров ареста имущества киевлян из-за коммунальных долгов.

Вместо этого поставщики и местная власть размещает объявления на домах с перечнем квартир, которые имеют задолженность, общаются с должниками и предлагают оформить договор реструктуризации, то есть выплачивать долг небольшими частями несколько лет.

"Политика города направлена на то, чтобы работать с каждым случаем отдельно. Нужно понять, почему человек не платит. Бывает, что семья уехала на дачу и три месяца не платит, а есть ситуации, когда это принципиальная позиция и люди годами не платят. Тогда нужно как-то людей мотивировать. Возможно, у людей нет информации, что есть возможность реструктуризации, он может прийти к поставщику и сказать: "я согласен помимо текущих платежей уплачивать часть платежа в счет долга". И исполнительная служба понимает, что человек согласен платить", – рассказывает Юлия Грамотная.

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