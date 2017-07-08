В связи с кибератаками изменились условия оплаты услуг «Николаевводоканала»

В связи с кибератаками, которые затронули и «Ощадбанк» ГКП «Николаевводоканал» просит горожан оплачивать счета в терминалах и отделениях других банков.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«В связи с ситуацией, которая сложилась в работе АО «Ощадбанк», сообщаем: оплату услуг за водоснабжение и водоотведение принимают все городские отделения «Укрпочты», терминалы «ПриватБанк», отделение «Экспресс-банк» и терминалы I-BOX, которые установлено в помещениях магазинов», — говорится в сообщении.