24.06.17 16:053010
В связи с кибератаками изменились условия оплаты услуг «Николаевводоканала»
|08.07.17 13:31
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В связи с кибератаками, которые затронули и «Ощадбанк» ГКП «Николаевводоканал» просит горожан оплачивать счета в терминалах и отделениях других банков.
В связи с кибератаками, которые затронули и «Ощадбанк» ГКП «Николаевводоканал» просит горожан оплачивать счета в терминалах и отделениях других банков.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В связи с ситуацией, которая сложилась в работе АО «Ощадбанк», сообщаем: оплату услуг за водоснабжение и водоотведение принимают все городские отделения «Укрпочты», терминалы «ПриватБанк», отделение «Экспресс-банк» и терминалы I-BOX, которые установлено в помещениях магазинов», — говорится в сообщении.