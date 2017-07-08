В Украине хотят перевести отопительные системы на электрические мощности

08.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В городах Украины проблемы с централизованным отоплением (ЦО) можно решить, переведя отопительные системы страны на электрические мощности.

Такую возможность рассматривали на заседании Госагентства по энергоэффективности. Об этом пишет Domik.ua.

Что для электрического отопления нужно сделать в первую очередь и чем чреваты поспешные решения этого вопроса?

Пример.

Глава госагентства по энергоэффективности Сергей Савчук отмечает: уже сейчас население некоторых украинских городов интересуется тем, как отключиться от централизованного отопления. «Таких населенных пунктов достаточно — это Марганец, Никополь, Покров. И сейчас нам нужно подумать, каким образом их перевести на электроотопление, как это сделано во многих европейских городах», — говорит он. Представитель компании ДТЭК Игорь Маслов подтверждает: уровень централизованного отопления в Европе действительно ниже 10%: «А что мы видим сегодня на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областей? Постепенно люди уходят от ЦО и делают это сами.

Причины понятны — качество услуг и непрозрачность тарифов. Но уходя, люди расшатывают без того финансово несбалансированные теплокоммунэнерго и уже есть негативные примеры». Он привел пример Марганца (Днепропетровская область), где, несмотря на многочисленные обращения компании, были вырезаны теплотрассы и ликвидированы котельные. «Неожиданно пришел октябрь, похолодало, люди включили обогрев, электроплиты, и что мы получили? У нас начали гореть трансформаторы, сети. У людей дома ни света, ни тепла, ни поесть приготовить. Коллапс! И так прожили зиму. Резали мерзлый грунт, клали кабели, меняли по 10 трансформаторов в неделю! Поэтому так делать не нужно», — подчеркнул Маслов.

Решение.

По мнению эксперта в вопросах энергетики Николая Савчука, чтобы избежать подобных проблем, необходимы комплексные изменения: «Закладывать один источник — просто небезопасно. И на самом деле уже сейчас на многих объектах промышленности есть и газ, и электричество, и твердотопливные системы. Такой же комплексный подход должен быть и для отопления жилья». Идею комплексного подхода поддерживает и представитель НЭК «Укрэнерго» Дмитрий Коваленко. К тому же он считает, что каждый город должен будет оценить новую программу отопления и сам определить, где можно перевести людей на электричество. Президент украинского национального комитета CIGRE Александр Светелик добавляет — необходимо рассматривать вопрос как центрального электроотопления, так и обязательно предлагать всем жителям индивидуальный вариант такого обогрева. Игорь Маслов считает, что для перехода на электрику нужно, в первую очередь, кредитовать жителей, независимо от того, живут ли они в многоэтажных или частных домах. «Второе — финансово помогать ОСМД и жэкам. Не секрет, что внутридомовые сети, мягко говоря, оставляют желать лучшего. И если предположить, что дом переходит на электроотопление без их замены — это пожар. И третье, необходимо предусмотреть целевое финансирование государственной компании «Укрэнерго» и энергоснабжающих компаний для реализации мероприятий по переходу населенных пунктов на электроотопление», — резюмирует Маслов.

Задачи.

Кроме того, эксперты считают, что Министерство регионального строительства и ЖКХ должно инициировать пересмотр схем теплоснабжения в каждом городе. Также необходимо искать дополнительные источники финансирования — гранты, помощь от международных финансовых структур и прочее. «Нам нужно разработать финансовую модель перевода на электроотопление одного или нескольких городов. Возможно, есть смысл параллельно просчитать еще и возможности установки твердотопливных котельных, к примеру, я недавно был в Днепре и там уже второй сезон подряд работает котельная на пеллетах. В итоге, она позволяет заместить более 3,5 млн куб. м. газа в год», — говорит Савчук.

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Суббота, 08.07.2017

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