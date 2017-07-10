Николаев готовится к отопительному сезону

До 1 сентября должна быть подготовлена социальная сфера, до 1 октября — жилье.

Об этом сообщается на странице департамента ЖКХ в «Фейсбук», о чем передает интернет-издание "Мой Город".

Как отмечается, социальная сфера почти полностью обеспечена средствами для подготовки своих объектов к отопительному сезону. Учреждения здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты уже более чем на 56% проверили системы отопления, газовое оборудование, счетчики и получили паспорта готовности. На сетях, где при гидравлических испытаниях возникли порывы, проводится ремонт.

«Отдельные объекты управления образования требуют дополнительного финансирования, но уже 70 процентов детских садов, школ и внешкольных учреждений подготовлены к началу сезона. Пока отстают от графика профессионально-технические училища», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что малоквартирные дома по 5-7 квартир с централизованным отоплением эффективней перевести на индивидуальное отопление, чем тратить бюджетные средства на ремонт теплосети. Малообеспеченным семьям в горпрограмме заложены средства для частичной компенсации затрат на проект и оборудование для устройства альтернативного отопления.

По отчетам ЖЭКов, жилой фонд готов более чем на 55% к отопительному сезону.

«Из-за отсутствия в тарифах на содержание домов статьи расходов «текущий ремонт» эксплуатационные предприятия не в состоянии выполнять работы по замене и восстановлению канализационных выпусков текущих ремонт крыш и теплосетей. По решению городского совета жилищно-эксплуатационным предприятия выделены средства на проведение работ, связанных с подготовкой домов к отопительному сезону. Уже в июле средства поступят к предприятиям, и это ускорит работы по ремонту жилищного фонда для принятия теплоносителя», — отмечают коммунальщики.

Также они говорят, что для выполнения всего спектра работ по подготовке систем к отопительному сезону, недостаток средств испытывают и теплоснабжающие организации, из-за разрыты дороги города.

«Особенно это заметно на дорогах городах. После проведения земельных работ, в случае порыва сети и замены участка теплоцентрали, предприятия не достает оборотных средств для восстановления дорожного покрытия. Городская власть готова на дорогах, где по плану будут выполняться текущие или капитальные ремонты покрытия, проводить асфальтирование и разрытых участков», — отчитываются коммунальщики.