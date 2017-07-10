Николаев готовится к отопительному сезону

10.07.17 19:18Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

До 1 сентября должна быть подготовлена социальная сфера, до 1 октября — жилье.

Об этом сообщается на странице департамента ЖКХ в «Фейсбук», о чем передает интернет-издание "Мой Город".

Как отмечается, социальная сфера почти полностью обеспечена средствами для подготовки своих объектов к отопительному сезону. Учреждения здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты уже более чем на 56% проверили системы отопления, газовое оборудование, счетчики и получили паспорта готовности. На сетях, где при гидравлических испытаниях возникли порывы, проводится ремонт.

«Отдельные объекты управления образования требуют дополнительного финансирования, но уже 70 процентов детских садов, школ и внешкольных учреждений подготовлены к началу сезона. Пока отстают от графика профессионально-технические училища», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что малоквартирные дома по 5-7 квартир с централизованным отоплением эффективней перевести на индивидуальное отопление, чем тратить бюджетные средства на ремонт теплосети. Малообеспеченным семьям в горпрограмме заложены средства для частичной компенсации затрат на проект и оборудование для устройства альтернативного отопления.

По отчетам ЖЭКов, жилой фонд готов более чем на 55% к отопительному сезону.

«Из-за отсутствия в тарифах на содержание домов статьи расходов «текущий ремонт» эксплуатационные предприятия не в состоянии выполнять работы по замене и восстановлению канализационных выпусков текущих ремонт крыш и теплосетей. По решению городского совета жилищно-эксплуатационным предприятия выделены средства на проведение работ, связанных с подготовкой домов к отопительному сезону. Уже в июле средства поступят к предприятиям, и это ускорит работы по ремонту жилищного фонда для принятия теплоносителя», — отмечают коммунальщики.

Также они говорят, что для выполнения всего спектра работ по подготовке систем к отопительному сезону, недостаток средств испытывают и теплоснабжающие организации, из-за разрыты дороги города.

«Особенно это заметно на дорогах городах. После проведения земельных работ, в случае порыва сети и замены участка теплоцентрали, предприятия не достает оборотных средств для восстановления дорожного покрытия. Городская власть готова на дорогах, где по плану будут выполняться текущие или капитальные ремонты покрытия, проводить асфальтирование и разрытых участков», — отчитываются коммунальщики.

Похожие новости

21.03.17 18:33Николаевцам начали отключать отопление

25.01.17 18:00Перші вибори у Дорошівській ОТГ на Миколаївщині відбудуться 30 квітня

24.01.17 11:49У Кривому Озері тимчасово закриють рух на ділянці автодороги Р-75

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

14.01.17 19:40В Николаеве поступления от аренды объектов коммунальной собственности составили 11 миллионов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 10.07.2017

Закругление верхнее-левое

20:20Із 1386 миколаївських ліфтів на сьогодні не працюють 14 — ЖКГ

20:06Ученые рассказали, как заставить себя быстро уснуть

19:53В Украине выставлен на продажу уникальный «Москвич»

19:33Президент пообещал выделить из бюджета 1,6 млрд грн на вооружение армии

19:18Николаев готовится к отопительному сезону

19:02СНБО отложил законопроект по Донбассу

18:44Кого в Украине первыми заберут на фронт в случае полномасштабной войны

18:37Управление полиции Николаева потратит на техобслуживание своего транспорта более миллиона гривен

18:10Джоан Роулинг написала новую сказку на платье

17:55Украина введет биометрику для иностранцев

17:29Кабмин: Цена на газ для населения не изменится

17:14ТОП-5 типичных ошибок велосипедистов

16:57Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

16:37Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

16:28В Лондоне создали уникальный бесплатный отель для любителей сериалов Netflix

16:15Курс валют на 10 июля

16:03Гройсман оценил потери ВВП от агрессии России

15:45Мотоболісти з Миколаївщини у Вишняках завоювали Кубок України

15:26Порошенко обвинил Россию в кибератаке

15:10Впервые в истории: У английской королевы появился чернокожий адъютант

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.06.17 20:182750

У николаевцев «серебро» на чемпионате Украины по прыжкам на акробатической дорожке

26.06.17 20:283020

Гороскоп на 27 июня 2017

26.06.17 20:452630

Евгений Кошевой рассмешил фанатов забавной выходкой (видео)

26.06.17 20:582550

Бред Питт замечен с новой пассией

Самые читаемые

02.07.17 11:0010900

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

08.07.17 23:175840

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

02.07.17 20:225650

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

03.07.17 18:154980

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама