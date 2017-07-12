Сколько в Украине можно использовать холодной и горячей воды при начислении субсидии

12.07.17 10:30Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Стали известны нормы потребления холодной и горячей воды, на которые начисляется субсидия в 2017 году.

Объемы воды были пересмотрены в 2014 году. Нормы использования энергоресурсов прописаны в постановлении Кабинета министров Украины «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания»№409 от 6.08.2014 года.

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Как стало известно, в 2017 году субсидия начисляется на 2,4 куб. м холодной и 1,6 куб. м горячей воды на одного зарегистрированного потребителя в месяц. При использовании воды свыше утвержденных норм каждый «лишний» кубометр оплачивается по полному тарифу.

Стоит напомнить, что основанием для оформления субсидии является исключительно заявление и декларация о доходах. Процесс переназначения субсидий на новый период в некоторых областях Украины затягивается во времени из-за отсутствия у местных органов самоуправления реестров о составе официально зарегистрированных членов семьи.

На сегодняшний день 70% субсидиантам помощь на новый период уже назначена, в том числе рассчитан размер субсидии на летний период. Кировоградская, Полтавская и Николаевская области проработали почти 90% дел по субсидиям. Черновицкой, Киевской и Одесской областям и их областным центрам следует ускорить процесс переназначения субсидий и сообщить населению об их размере помощи.

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