В Николаеве на проспекте Мира газон приведут в порядок за 300 тысяч гривен

12.07.17 12:06Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проведет восстановление газона на одном квартале проспекта Мира за 300 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro», передает nikolaev24.com.ua.

На сайте электронных закупок указано, что Департамент ЖКХ дважды проводил открытые торги на восстановление газонной части зеленой зоны с технической полосой по проспекту Мира от площади Победы до улицы Новозаводская в Ингульском районе, однако, как в первый так и во второй раз, кроме одного участника никто не подавал свои предложения.

Основываясь на Законе Украины «О публичных закупках», департамент подписал договор с единственным участником в лице ФЛП Панасюк Павел Григорьевич, который и должен будет провести работы за 300 тысяч гривен.

Как пояснила в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» заместитель начальника отдела координации и общественных связей Лариса Зайцева, подрядчик должен будет убрать наплыв грунта над бордюром, восстановить газон и спланировать техническую полосу.

Похожие новости

12.07.17 12:06В Николаеве на проспекте Мира газон приведут в порядок за 300 тысяч гривен

01.06.17 13:52Потери Украины от конфликта на Донбассе оценили в 20% ВВП

29.05.17 17:55Для Варваровки разработают проект водопровода

29.05.17 14:57В Николаеве исполком установил новые тарифы на содержание ряда многоэтажек

13.01.17 15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 12.07.2017

Закругление верхнее-левое

12:30В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

12:06В Николаеве на проспекте Мира газон приведут в порядок за 300 тысяч гривен

12:06В Николаеве на проспекте Мира газон приведут в порядок за 300 тысяч гривен

11:42Абитуриенты-2017: система не выдержала наплыва

11:30На Донбассе задержали россиянина и боевика ЛНР

11:15Loboda показала, как снимали один из ее самых дорогих клипов

11:00Повторному ремонту Центрального стадиона в Николаеве -- быть.

10:45Германия заработала на кризисе в Греции больше миллиарда евро

10:30Сколько в Украине можно использовать холодной и горячей воды при начислении субсидии

10:19В Коблево открыли набережную

10:00Погода в Николаеве на 12 июля

09:38Курс валют на 12 июля: доллар падает, а евро растет

09:27Рукописи Мао Цзэдуна ушли с молотка за 900 тысяч долларов

09:17Грандиозное событие: пропаганда «ДНР» в очередной раз выставила себя на смех

08:06На Донбассе односельчане избили отца и сына за фразу "Слава Украине"

05:27Владислав Чайка: «Я из рода корабелов и считаю, что в этом направлении у Николаева есть перспектива»

 11.07

21:00В Херсонской области арестовали российских пограничников

20:45Сєнкевич прокоментував можливий імпічмент за пропозицією Ісакова

20:31В Android обнаружили скрытую тревожную кнопку

20:12«Газпром» назвали одним из главных источников парниковых газов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.06.17 12:262460

Украинцам массово звонят банки, требуя оплатить чужой кредит

28.06.17 12:492440

Первая женщина-гондольер в Венеции сменила пол

28.06.17 13:092380

Николаевский «НИБУЛОН» спустил на воду судно «Нодари Чантурия»

28.06.17 13:272200

В Николаев идет 34-градусная жара

Самые читаемые

02.07.17 11:0012880

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:226960

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176530

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155470

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама