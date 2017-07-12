В Николаеве на проспекте Мира газон приведут в порядок за 300 тысяч гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проведет восстановление газона на одном квартале проспекта Мира за 300 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro», передает nikolaev24.com.ua.

На сайте электронных закупок указано, что Департамент ЖКХ дважды проводил открытые торги на восстановление газонной части зеленой зоны с технической полосой по проспекту Мира от площади Победы до улицы Новозаводская в Ингульском районе, однако, как в первый так и во второй раз, кроме одного участника никто не подавал свои предложения.

Основываясь на Законе Украины «О публичных закупках», департамент подписал договор с единственным участником в лице ФЛП Панасюк Павел Григорьевич, который и должен будет провести работы за 300 тысяч гривен.

Как пояснила в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» заместитель начальника отдела координации и общественных связей Лариса Зайцева, подрядчик должен будет убрать наплыв грунта над бордюром, восстановить газон и спланировать техническую полосу.