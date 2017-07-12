Украинцам грозит сюрприз к новому отопительному сезону

В Украине идет подготовка к будущему отопительному сезону.

Хотя за окном лето, в Украине вовсю идет подготовка к новому отопительному сезону, до которого остается меньше 100 дней. По оценкам экспертов, как сообщает UBR, процесс идет лучше, чем в последние два года, но он все еще далек от идеала. Кроме того, все время возникают непредвиденные сложности, которые грозят свести на нет достигнутые результаты.

«По-прежнему нет уверенности в успешном завершении подготовки к отопительному сезону. Все время возникают дополнительные риски», — сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Деньга на газ под вопросом

В Минэнергоугля удовлетворены темпами закачки газа в подземные хранилища. К 8 июля его запасы в ПХГ после окончания отопительного сезона выросли на 47%, достигнув почти 12 млрд кубометров.

Напомним, утвержденный Кабмином план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что к 1 ноября 2017 года Украина должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа. При существующих темпах закачки примерно по 50 млн кубов в сутки до октября удастся накопить порядка 16 млрд кубометров.

В то же время замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив недавно отметил, что НАК «Нафтогаз» пока не предоставил министерству план-график закачки газа под новый отопительный сезон.

Покупка газа может застопориться, если не будет денег. По словам исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха, Украина импортирует примерно 40% от необходимого количества газа.

«Существенная проблема, которая может возникнуть — это отказ Европейского банка реконструкции и развития выделить $300 млн кредита на закупку газа к отопительному сезону 2017-2018 годов», — отметил Александр Харченко.

Как сообщили в НАК «Нафтогаз», на прошлой неделе кредитный комитет ЕБРР одобрил предоставление им $66 млн в рамках кредитной линии на сумму $300 млн для закупки Украиной газа у европейских поставщиков. Однако дальнейшее выделение денег может быть приостановлено.

«ЕБРР констатирует неполное выполнение правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления, и готов возобновить кредитование в полном объеме, если Кабинет Министров выполнит несколько обязательств перед банком до конца июля», — сообщается на сайте НАК «Нафтогаз».

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев надеется, что правительство оперативно наверстает выполнение утвержденного плана реформы корпоративного управления. В то же время в ЕБРР официально не подтвердили информацию о том, что трехлетний револьверный кредит (выделяемый повторно после погашения) автоматически будет продлен еще на три года.

«ЕБРР неоднократно отмечал неполное выполнение требований к реформированию компании», — сказал старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.

Саботаж чиновников

По словам Александра Харченко, фактически Украина срывает график реформ, к которому привязано финансирование. Эксперт надеется, что правительство «придет в себя» и начнет выполнять взятые обязательства. Для начала утвердит финансовый план «Нафтогаза», который был подан еще в апреле.

«Правительство даже не приступало к его рассмотрению. Кроме финплана, есть реформа корпоративного управления, согласно которой ряд полномочий надо передать набсовету НАК «Нафтогаз», должен быть создан набсовет в компании «Магистральные газопроводы Украины» и прочее. При желании все необходимые решения и подзаконные акты Кабмин может принять в течение двух недель», — отметил Харченко.

По его словам, вся документация подготовлена, но не принимается. Эксперт объясняет это «политической коррупцией», что прямым образом отражается на кармане потребителя. Ведь за все откаты при покупке сырья или оборудования в энергетике в конечном итоге платят рядовые украинцы.

Романа Опимах называет еще одну проблему — отсутствие координации между разными ведомствами. Например, энергетические вопросы не являются первоочередными для ГФС или Минфина. Поэтому вопрос хранения иностранного газа в наших подземных хранилищах не является приоритетным.

«Чтобы купить газ. нужны деньги. Давайте договоримся о хранении импортного газа до зимы без его покупки. То есть, по схеме временного ввоза. Иностранцы платят за хранение и пополняют бюджет. А потом они могут продать его заграничным покупателям или Нафтогазу», — говорит Опимах.

По его словам, Минфин четыре месяца назад издал соответствующий внутренний приказ. Но ГФС и таможня все это время играли в «офисный футбол», не внося изменения в программное обеспечение под названием «Эксперт» о временном ввозе газа в режиме таможенного склада. И только недавно это было сделано.

Неожиданно процесс сдвинулся с мертвой точки. Есть надежда, что все ускорится. Например, замминистра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив заявил, что набсовет ПАО «Магистральные газопроводы Украины» будет сформирован в четвертом квартале 2017 года. Начало конкурсного отбора назначено на 17 июля.

Мало угля

С углем ситуация более сложная. Здесь также главной проблемой является закупка импортного энергосырья. Но и эти проблемы можно решить, если правительство проявит решительность и четко даст понять чиновникам, что не надо искать неправомерную выгоду в закупках угля, в том числе за границей.

«Последняя история с закупкой угля в США. Как оказалось, американским партнерам предложили работать через компании-посредники. А там действует жесткое антикоррупционное законодательство, и они просто отказываются заключать такие рисковые сделки», — заметил Александр Харченко.

Поэтому от того, как скоро и как много сможет закупить дефицитного антрацита Украина, зависит прохождение отопительного сезона.

Объем выработки электроэнергии тепловой генерацией, согласно балансу энергосистемы Украины, составляет 40,8%. При этом потребности станций в угле составят, по прогнозам, 26 млн тонн в год, из которых почти треть — 7 млн тонн — приходится на импортный антрацит (так как все шахты с этим видом сырья находятся на оккупированной территории). А значит на его закупку в РФ, США, Канаде, ЮАР и других странах придется тратить валюту.

По информации вице-премьер-министра Украины, ответственного за энергетику, экологию и использование недр Владимира Кистиона, запасы угля в конце июня были вдвое больше, чем год назад — свыше 2,6 млн тонн.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 5 июля запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций составили почти 700 тыс. тонн. В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за первую неделю июля сократились на 1,8% до 2,46 млн тонн.

Это примерно 18% от потребности, так как для прохождения следующего отопительного сезона страна должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 млн тонн антрацита и 2-2,2 млн тонн угля газовых марок.