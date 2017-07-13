Стало известно, сколько квадратных метров жилья приходится в среднем на одного украинца

13.07.17 12:00Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Государственная служба статистики Украины сообщает, что в среднем на одного жителя приходится 23,1 квадратных метра жилья.

Это показатель средней площади на 1 января 2017 года. Следует отметить, что по информации Государственной службы статистики, в последние годы этот показатель вырос. Так, в 2014 году на одного украинца в среднем приходилось 22,6 кв. м.

Добавим, что на 1 января 2017 жилой фонд страны составлял 977,9 млн кв. м общей площади, тогда как по состоянию на 1 января 2016 года он составлял 973,8 млн кв. м, то есть в течение года он вырос почти на 4 млн кв.м.

Отметим, что статистические данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Стоит напомнить, что в период с января 2016 года по январь 2017 года объем жилищного фонда Украины вырос на 0,4% и составил 977,9 млн кв. м общей площади. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом жилищный фонд городских поселений составил 60,7% (594 млн кв. м) от общего фонда. По данным Госстата, почти весь жилфонд (98,3%) размещался в жилых домах квартирного типа, тогда как площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в общем объеме составила всего 1,7%.

Общая численность квартир на 1 января 2017 года составила 16,9 млн. Из них 19,4% – однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, а 32,7% – трехкомнатные. Еще 11,3% квартир имели 4 и более комнат.

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