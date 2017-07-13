Чего ожидать от пенсионной реформы, - рассказали на пресс-конференции в Одессе киевские эксперты

Пенсионерам обещают поднять не только пенсию, но и пенсионный возраст для женщин. Подробно о состоянии пенсионной системы страны и необходимости ее реформирования рассказали руководитель департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин и директор финансово-экономического департамента Пенсионного фонда Украины Татьяна Король в Одессе на пресс-конференции по актуальным вопросам касательно пенсионного реформирования для журналистов южного региона, в том числе и Николаевской области.

На сегодняшний день из 12 млн. пенсионеров 8 млн. получают только минимальную пенсию 1312 грн., которая составляет всего лишь около 50% стоимости “потребительской корзины” фактического прожиточного минимума для людей, которые потеряли работоспособность. Средний размер пенсии по Украине составляет 1828 грн. Это означает, что большинство пенсионеров живут за чертой бедности.

Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Валентина Кудин отметила:

-Пенсионная реформа предусматривает реформирование системы оплаты социально-трудовых отношений, выведение из тени заработных плат и рабочих мест, в том числе через усиление мотивации оплачивать взносы в систему пенсионного страхования, введение принципов социальной справедливости в начислении пенсионных выплат в зависимости от длительности стажа и заработка, расширение охвата пенсионным страхованием занятого населения».

Также Валентина Кудин проинформировала журналистов, что с 1 октября 2017 года пенсии повысят 5,6 миллионам человек, а в общем повышение коснется 9 миллионов пенсионеров. Правительство планирует повысить пенсию через повышение прожиточного минимума с 1312 гривен (состоянием на 01.04.17) до 1373 гривен с 1 декабря 2017 года.

С 1 января 2018 года граждане, которые достигли 65-летнего возраста, будут получать пенсию в размере 40% от минимальной заработной платы. Это при условии наличия стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. При меньшем стаже минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в пропорционально меньшем размере. Размер пенсий будут перерасчитывать каждый год. Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет будут иметь только те особы, у которых страховой стаж будет не менее 25 лет. Требование к минимальному страховому стажу будет постепенно увеличиваться. В 2028 году он составит 35 лет. Повысится пенсионный возраст для женщин. С 2021 года пенсионный возраст для женщин поднимут до 60 лет.

По словам директора финансово-экономического департамента Пенсионного фонда Украины Татьяны Король , сегодня в Украине пенсионные выплаты состоят из начислений заработной платы, а также половина выплачивается из госбюджета. Это те выплаты, которые не свойственны Пенсионному фонду, то есть, пенсии военным, это обеспечение различных выплат ветеранам войны, чернобыльцам, другим категориям. Проектом государственного бюджета на 2017 год предусмотрено достаточное количество средств для своевременной выплаты пенсий.

Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий” (№6614) предлагает изменения к 32 законодательным актам. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017 года – частично, а с 1 января 2018 года — в полном объеме.