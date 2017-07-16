Как правильно выбрать бойлер и что нужно узнать, прежде чем отказываться от горячего водоснабжения

Бойлер большой мощности может стать непосильной нагрузкой на электропроводку квартиры или дома.

В Одессе, как заявили местные власти, планируют в перспективе нескольких лет полностью отказаться от горячего водоснабжения, а льготника установить бойлеры в каждую квартиру. Летом, как говорят продавцы водонагревателей, наступает пик продаж. Сайт "Сегодня" выяснил, выгодно ли устанавливать бойлеры и что нужно узнать перед тем, как принимать решение от отказе от горячего водоснабжения.

Как выбрать бойлер

Как отмечают эксперты, выгоднее всего устанавливать электрические бойлеры – для этого не нужно получать специальное разрешение для подключение к газовой сети. Кроме того, с подорожанием газа электронагреватели воды устанавливать выгоднее и с экономической точки зрения. Стоимость бойлера колеблется от двух до больше десяти тысяч гривен. Они отличаются по форме, объему, мощности, типа нагревателя (тэна).

Стоимость бойлера зависит от:

Объема

Мощности

Типа нагревателя

На семью из двух человек достаточно бойлера объемом до 80 литров, на трех – до 100 литров, а на большую семью, советуют в одном из магазинов по продаже бойлеров онлайн, стоит задуматься о покупке бойлера объемом свыше 100 литров. Правда, не в каждый санузел поместится такой нагреватель. Перед покупкой бойлера необходимо замерить свободное место на стене (это может быть туалет или ванная комната).

Мощность бойлера также зависит от его объема, чем ниже мощность и выше объем – тем дольше будет нагреваться вода. Для бойлера среднего размера подойдет мощность в 1,5-2 кВт. Если брать больше, придется вызывать мастера и исследовать состояние электрической проводки. В домах разных типов и годов постройки проводка обычно прокладывалась из расчета до 5,5 кВт потребляемой мощности. В квартирах с электроплитами – 7-9 КВт на квартиру. Из-за износа проводки этот показатель может уменьшаться на 20-30%. Поэтому бойлер мощностью больше 3 кВт может оказаться непосильной нагрузкой на проводку. Например, на квартиру было выделено 7 КВт мощности.

С учетом износа проводка может нести фактическую нагрузку до 4,9 КВт. При этом в квартире висит три люстры по три лампочки накаливания, каждая по 60 Вт – итого 0,5 КВт. Еще есть холодильник на 1 КВт, плюс бойлер на 3 КВт. И если включить одновременно с этими электроприборами еще и пылесос или стиральную машину на 1,5 КВт – проводка может не выдержать, начать нагреваться и загореться.

Существует два вида бойлеров по типу нагревателя – "сухой" и "мокрый". В первом тэны непосредственно греют воду, а во втором – стенку бойлера, от которой нагревается вода. "Сухие" бойлеры служат дольше, контакт с водой приводит к появлению коррозии и поломкам. При этом "мокрые" бойлеры могут быть в два раза дешевле. К примеру, на данный момент на одном из популярных интернет-магазинов "сухой" бойлер на 80 литров продается за 4000 гривен, такой же бойлер на 150 литров – за девять тысяч. В то же время "мокрый" бойлер на 80 литров стоит всего 2000 гривен, а на 150 литров – шесть тысяч гривен.

Окупиться ли бойлер?

Бойлера объемом 80 литров хватит на семью из трех человек. Такой водонагреватель мощностью 2.5 кВт можно купить за пять тысяч гривен. К примеру, чтобы нагреть воду от 18 до 70 градусов, понадобится 1,93 часа и 3,47 кВтчас электроэнергии. Соответственно, чтобы подогреть кубометр воды, понадобится 43,3 кВтчас. По действующему тарифу это 39 гривен + отдельно придется заплатить за использованную холодную воду. Для примера рассчитаем, за какое время может окупиться бойлер в одном из городов Украины.

Так, кубометр горячей воду в Запорожье стоит 72,3 гривни. В среднем семья из трех человек использует пять кубов горячей воды в месяц. Без бойлера за этот объем придется заплатить 361,5 гривни, а с бойлером – 345,9 гривни (285,7 гривни за электроэнергию + 60,2 гривни за холодную воду). Экономия за один месяц – всего 15,6 гривни. В такой ситуации бойлер будет окупаться десятки лет. Правда, если установить двухзонный счетчик (с 23 до 7 часов считает по тарифу в два раза ниже действующего) и подогревать воду не до 70, а, к примеру, до 60 градусов, бойлер может окупиться за три-четыре года.

К слову, как рассказали "Сегодня" в одном из магазинов техники, пик продаж бойлеров наступает летом, когда компании-поставщики по всей стране массово отключают горячую воду для проведения гидравлических работ. Чаще всего устанавливают водонагреватель не в целях экономии, а для собственного комфорта.

Эксперт в сфере энергоэффективности Андрей Железный уверен, что самостоятельно подогревать воду с помощью электроэнергии – не самый эффективный способ.

"Индивидуальный подогрев воды будет иметь обратный эффект. На котельных газ используется для подогрева воды. Электроэнергия также является вторичным ресурсом, первичный (с помощью которого получаем электроэнергию) – уголь, газ, или атомная энергия. Эффективность при потреблении первичной энергии выше", – рассказывает эксперт.