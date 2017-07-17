Субсидию могут не предоставить из-за задолженности ЖКУ даже в одну копейку

Задолженность будет учитываться независимо от ее суммы.

Наличие у граждан задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги за два и более месяцев может стать причиной неназначения субсидий.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента социальной политики КГГА – начальник управления льгот, государственной и региональной помощи Максим Бученко.

“Согласно внесенным правительством изменениям с 1 мая произошли существенные изменения в назначении жилищных субсидий. Одна из основных причин не переназначенния в настоящее время жилищных субсидий – это наличие задолженностей у граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги”, – сказал он.

По его словам, постановлением № 300 от 26 апреля этого года Кабинет Министров определил, что право на переназначение субсидий теряют те граждане, которые имеют долг по оплате за ЖКУ за два и более месяцев. Представитель КГГА подчеркнул, что задолженность будет учитываться независимо от ее суммы – это может быть и одна копейка, одна гривна или 1000 гривен.

В то же время Бученко подчеркнул, что по состоянию на 1 мая в Киеве насчитывалось 297 тысяч домохозяйств, получавших субсидию, но около 100 тысяч из них являются должниками по уплате за “коммуналку”.

Он также отметил, что сегодня идет процесс переназначения субсидий, поэтому граждане в платежках получили счета без учета субсидий.

“Граждан мы просили и просим платить за жилищно-коммунальные услуги по возможности в полном объеме. После переназначения жилищной субсидии будет автоматически перечислена сумма, и у граждан появится переплата, которую они смогут затем использовать”, – призвал Бученко.