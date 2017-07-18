В Николаеве произведут замену старых мусорных контейнеров Вскоре на улицах Николаева появятся новые мусорные контейнеры, относительно закупки которых был заключен соответствующий договор в июне 2017 года. Также одной из причин некачественного предоставления услуг по вывозу ТБО является несвоевременная уплата населением за предоставление услуги. За некоторыми жилыми домами числятся задолженности, которые "тормозят" работу вывоза мусора, передаёт Nikolaev24.com.ua Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама