Как в Украине начисляется субсидия, если в квартире проживают не все зарегистрированные лица

19.07.17 08:23Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Стало известно, что в Украине потребители имеют право оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, если в квартире или доме временно не проживают зарегистрированные лица.

Такая норма прописана в постановлении Кабинета министров Украины №848 от 21 октября 1995 года. Об этом сообщает портал domik.ua.

В документе прописано, что помощь при оплате ЖКУ начисляется на количество зарегистрированных лиц, которые фактически проживают в помещении. Решение об оформлении субсидии таким семьям принимает местная госадминистрация или комиссия, созданная органом местного самоуправления.

При принятии соответствующего решения учитываются документы, подтверждающие временное непроживание лиц. Такими документами могут быть:

-справка с места работы в другом городе;

-справка о прохождении лечения, учебы, командировки;

-оплата ЖКУ в другом помещении;

-договор аренды жилья.

В случае отсутствия документов решение может быть принято на основании актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Стоит отметить тот факт, что после принятия решения о начислении субсидии компании, которые предоставляют ЖКУ, не начисляют стоимость услуг на не проживающих лиц.

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