05.07.17 08:452290
Как в Украине начисляется субсидия, если в квартире проживают не все зарегистрированные лица
|19.07.17 08:23
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Стало известно, что в Украине потребители имеют право оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, если в квартире или доме временно не проживают зарегистрированные лица.
Стало известно, что в Украине потребители имеют право оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, если в квартире или доме временно не проживают зарегистрированные лица.
Такая норма прописана в постановлении Кабинета министров Украины №848 от 21 октября 1995 года. Об этом сообщает портал domik.ua.
В документе прописано, что помощь при оплате ЖКУ начисляется на количество зарегистрированных лиц, которые фактически проживают в помещении. Решение об оформлении субсидии таким семьям принимает местная госадминистрация или комиссия, созданная органом местного самоуправления.
При принятии соответствующего решения учитываются документы, подтверждающие временное непроживание лиц. Такими документами могут быть:
-справка с места работы в другом городе;
-справка о прохождении лечения, учебы, командировки;
-оплата ЖКУ в другом помещении;
-договор аренды жилья.
В случае отсутствия документов решение может быть принято на основании актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства.
Стоит отметить тот факт, что после принятия решения о начислении субсидии компании, которые предоставляют ЖКУ, не начисляют стоимость услуг на не проживающих лиц.