В Николаеве 21-го июля разведут Варваровский мост В пятницу, 21 июля, с 12.00 до 13.00 будет разведен Южнобугский (Варваровский) мост для выполнения работ по оценке технического состояния деформационных швов, проверки механизмов разводки и измерений прогибов разводного пролетного строения. "Просим учесть данную информацию для планирования передвижения по городу. Примите извинения за доставленные неудобства." -- сообщает департамент ЖКХ. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама