05.07.17 17:182680
В Николаеве 21-го июля разведут Варваровский мост
|19.07.17 14:15
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В пятницу, 21 июля, с 12.00 до 13.00 будет разведен Южнобугский (Варваровский) мост для выполнения работ по оценке технического состояния деформационных швов, проверки механизмов разводки и измерений прогибов разводного пролетного строения.
В пятницу, 21 июля, с 12.00 до 13.00 будет разведен Южнобугский (Варваровский) мост для выполнения работ по оценке технического состояния деформационных швов, проверки механизмов разводки и измерений прогибов разводного пролетного строения.
"Просим учесть данную информацию для планирования передвижения по городу.
Примите извинения за доставленные неудобства." -- сообщает департамент ЖКХ.