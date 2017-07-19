Для следующего отопительного сезона "Николаевоблтеплоэнерго" необходимо около 60 млн из городского бюджета

19.07.17 14:45Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Для начала следующего отопительного сезона ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" необходимо коло 60 миллионов гривен из городского бюджета Николаева.

Об этом стало известно в среду, 19 июля, в ходе депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, передает Podrobnosti.mk.ua.

Как сообщил заместитель городского головы Николаева по вопросам ЖКХ Мкртич Мкртчян, на сегодняшний день ОКП находится в плачевном финансовом состоянии.

"Сегодня предприятие (ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" – Ред.)находится в областной коммунальной собственности. Оно не в самом хорошем финансовом состоянии. Но, другого пути обеспечения теплом в нашем городе на сегодня нет. Более 95% абонентов – это город Николаев. Получая в коммунальную собственность предприятие, мы должны получить лицензию на теплоснабжение и утвердить тариф. Это долгие процедуры. К тому же, согласно процедуре, пока по объекту газоснабжения не будет закрыт долг, то следующий собственник не сможет подключаться. У нас стоит вопрос о долге за газ. Это около 120 миллионов гривен" - рассказал Мкртич Мкртчян.

В свою очередь представитель ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" подтвердил, что на сегодня предприятие является убыточным.

"Что касается баланса долгов предприятия. Нам ("Николаевоблтеплоэнерго" – Ред.)должны 40 миллионов льгот и субсидий, 82 миллиона за разницу в тарифе за 2016-2017 год и 5 миллионов за 2015 год .Мы убыточные. Убытки за 2016-й год - 47 миллионов. Они связаны с потерями. После проведения всех процедур долг за газ составит 89 миллионов гривен. Но, на газ нам деньги не нужны. Нам нужны деньги на зарплату, налоги и подготовку к сезону. Сейчас 10 миллионов гривен и до конца года 50 миллионов".

По информации депутата Николаевского городского совета Сергея Исакова, по итогам первого полугодия даже с учетом перевыполнения в бюджете города недостаточно средств для погашения данной задолженности. Следовательно, для выделения средств для ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" необходимо перераспределять бюджет. В связи с этим, было принято решение вынести данный вопрос на совместное рассмотрение депутатских комиссий по вопросам ЖКХ, бюджета и энергосбережения.

Ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что на ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" уже начали поступать средства кредита Всемирного Банка и активно ведутся работы по утеплению теплосети. Однако, существуют некие противоречия в передаче "Николаевоблтеплоэнерго" в коммунальную собственность города Николаева.

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