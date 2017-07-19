Для следующего отопительного сезона "Николаевоблтеплоэнерго" необходимо около 60 млн из городского бюджета

Для начала следующего отопительного сезона ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" необходимо коло 60 миллионов гривен из городского бюджета Николаева.

Об этом стало известно в среду, 19 июля, в ходе депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, передает Podrobnosti.mk.ua.

Как сообщил заместитель городского головы Николаева по вопросам ЖКХ Мкртич Мкртчян, на сегодняшний день ОКП находится в плачевном финансовом состоянии.

"Сегодня предприятие (ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" – Ред.)находится в областной коммунальной собственности. Оно не в самом хорошем финансовом состоянии. Но, другого пути обеспечения теплом в нашем городе на сегодня нет. Более 95% абонентов – это город Николаев. Получая в коммунальную собственность предприятие, мы должны получить лицензию на теплоснабжение и утвердить тариф. Это долгие процедуры. К тому же, согласно процедуре, пока по объекту газоснабжения не будет закрыт долг, то следующий собственник не сможет подключаться. У нас стоит вопрос о долге за газ. Это около 120 миллионов гривен" - рассказал Мкртич Мкртчян.

В свою очередь представитель ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" подтвердил, что на сегодня предприятие является убыточным.

"Что касается баланса долгов предприятия. Нам ("Николаевоблтеплоэнерго" – Ред.)должны 40 миллионов льгот и субсидий, 82 миллиона за разницу в тарифе за 2016-2017 год и 5 миллионов за 2015 год .Мы убыточные. Убытки за 2016-й год - 47 миллионов. Они связаны с потерями. После проведения всех процедур долг за газ составит 89 миллионов гривен. Но, на газ нам деньги не нужны. Нам нужны деньги на зарплату, налоги и подготовку к сезону. Сейчас 10 миллионов гривен и до конца года 50 миллионов".

По информации депутата Николаевского городского совета Сергея Исакова, по итогам первого полугодия даже с учетом перевыполнения в бюджете города недостаточно средств для погашения данной задолженности. Следовательно, для выделения средств для ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" необходимо перераспределять бюджет. В связи с этим, было принято решение вынести данный вопрос на совместное рассмотрение депутатских комиссий по вопросам ЖКХ, бюджета и энергосбережения.

Ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что на ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" уже начали поступать средства кредита Всемирного Банка и активно ведутся работы по утеплению теплосети. Однако, существуют некие противоречия в передаче "Николаевоблтеплоэнерго" в коммунальную собственность города Николаева.