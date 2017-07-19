В Украине создадут реестр получателей субсидий Реестр должен заработать с 2018 года. Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает КорреспонденТ.net Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства в среду, 19 июля. "Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года и заработает с 2018 года. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама