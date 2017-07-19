05.07.17 20:562530
В Украине создадут реестр получателей субсидий
|19.07.17 17:38
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Реестр должен заработать с 2018 года.
Реестр должен заработать с 2018 года.
Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает КорреспонденТ.net
Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства в среду, 19 июля.
"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года и заработает с 2018 года.