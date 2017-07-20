06.07.17 12:442220
Говорили-балакали: «бюджетная» комиссия также не пришла к конкретному решению по «облтеплоэнерго»
|20.07.17 08:34
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В ходе заседания «бюджетной» комиссии рассматривался проект решения о принятии в коммунальную собственность Николаева целостного имущественного комплекса областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
В ходе заседания «бюджетной» комиссии рассматривался проект решения о принятии в коммунальную собственность Николаева целостного имущественного комплекса областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Вопрос прогнозировано обсуждался долго и эмоционально, тем более что содокладчиком по нему выступил городской голова Александр Сенкевич. Однако, забегая наперед, отметим, что единогласного решения конкретно по вопросу о приеме «облтеплоэнерго» в собственность города принято не было, передает Свідок.info.
В этот же день «транспортная» комиссия также не пришла к единому мнению, предложив провести общее заседание с коллегами из «бюджетной» комиссии и по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ.
Начиная доклад по теме, вице-мэр Мкртич Мкртчян подтвердил, что «Николаевоблтеплоэнерго» предприятие проблемное, но полностью ответственность за предоставление качественных услуг населению облсовет не может на себя взять, поэтому теперь это задача городской власти.
- Это ноша городского совета, мы понимаем, что даже если объект будет оставаться в областной собственности, вопрос обеспечения, подготовки и запуска предприятия лежит на наших с вами плечах.
От образных выражений вице-мэра к более конкретным проблемам перешел и.о. директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
Так, он напомнил, что в случае согласования вопроса, «облтеплоэнерго» перейдет в собственность города как юрлицо со всеми правами и обязательствами и, соответственно, со всеми долгами. Поменяется только учредитель, что позволяет сохранить кредит мирового банка, действующую лицензию и тариф.
На сегодня предприятие задолжало за газ 131 миллион гривен, из которых после компенсации субсидии и работы с должниками останется около 80 миллионов. При этом население города за предоставленные услуги должно «облтеплоэнерго» 73 миллиона гривен.
- Из них планируем получить по наиболее оптимистичным прогнозам 25-30 миллионов. 33 миллиона – это задолженность, которая тянется свыше трех лет, но работа в данном направлении ведется. По сравнению с прошлым годом платежи от населения выросли в 2,5 раза, - доложил о ситуации Логвинов.
Он отметил, что предприятие нуждается в поддержке города.
- Остро нужно 10 миллионов для закрытия долгов по зарплате и до конца года для выполнения программы 2015-2017 годов и входа в отопительный сезон нужно еще 40 миллионов. Это позволит предприятию встать на нормальные рельсы, - дал прогноз руководитель.
Он добавил, что с изменением учредителя для предприятия особо ничего не изменится, так как оно и так на 100% обслуживает город Николаев. Но сейчас все материальные ценности «теплоэнерго» получает «под честное слово», лимит которого когда-то закончится.
- Город к зиме готовить нужно качественно. Процедура передачи предприятия не длительная
– нужно два решения сессии, после чего регистратор меняет собственника, а вся
собственность переходит городу. Сама техническая сторона занимает 2-3 дня, - резюмировал Логвинов.
Выступила по данному вопросу и руководитель Николаевской областной организации профсоюза работников ЖКХ Светлана Начинова. Она прогнозировано главной проблемой назвала необходимость погашения долгов по зарплате и предложила решить ее в первую очередь.
- Я прошу вашей поддержки, потому что люди уходят, уходят профессионалы, ведь бесплатно никто работать не хочет. Нужно первоочередно решить этот вопрос, – попросила она депутатов.
После выступления докладчиков Сергей Карцев отметил положительную динамику на предприятии с приходом нового руководителя и заявил, что Логвинов с заседания комиссии должен выйти с четким пониманием поддержки.
Подстегнул депутатов к положительному решению и мэр Сенкевич. Он согласился, что вернуться в прошлое, чтобы наказать тех «негодяев», которые руководили предприятиям и привели его к этому состоянию, нельзя. Потому от вопросов «кто виноват» нужно переходить к «что делать».
- Вопрос основной: представим себе, что мы «теплоэнерго» не приняли. Что изменится на предприятии? Да ничего. Деньги от этого не появятся и не исчезнут. Но мы видим, что новое руководство более эффективное. Сейчас ему нужно получить финансовую помощь для того, чтобы запустить тепло к новому отопительному сезону в Николаеве. Можем рассуждать, кто виноват, но тепло от этого в квартирах горожан не появится. Давайте переходить от теоретической части к практической. Надо решить, что делать.
Отметим, что главные вопросы у членов комиссии были схожими с их коллегами из комиссии транспортной. Так, их интересовало, откуда брать средства для помощи предприятию, ведь в бюджете для этих целей денег не заложено и дополнительных поступлений не предвидится. - Нужно понимать, какими мы ресурсами владеем и сможем ли обеспечить этими ресурсами предприятие, чтобы вывести его из такого состояния. Это серьезные решения и вопрос передачи не основной, проблема не решается путем передачи предприятия, а путем нахождения денежных средств. Нужно посмотреть в закрома, сделать анализ возможностей и уже тогда принимать решение, - выразил мнение глава комиссии Александр Бернацкий.
Он согласился с предложением собраться тремя комиссиями: «бюджетной», «транспортной» и ЖКХ, чтобы посмотреть расчеты, источники средств и обсудить, какими ресурсами можно располагать. В ходе этой встречи будут выработаны предложения, которые депутаты доложат коллегам. Сергей Карцев также попросил подключить к этому процессу вице-мэра Андрея Дадиверина, который бы возглавил рабочую группу, так как посчитал, что Мкртчяна для этих целей мало. Мэр Сенкевич, видимо, ожидал более конкретного решения комиссии и напомнил, что зима придет независимо от того, сколько этот вопрос будет откладываться, и отопительный сезон надо начинать. Но он все же согласился с идеей общего заседания трех комиссий, хотя и заявил, что не верит в его эффективность. - Основная наша задача – взять на себя ответственность. Мы должны понимать, что отопительный сезон нельзя отложить на завтра. Прошу оперативно выйти с этим решением, - обратился мэр к депутатам.
При этом он подчеркнул, что даже не форма собственности «Николаевоблтеплоэнерго» главный вопрос повестки дня, а именно начало отопительного сезона. - Меня в этой ситуации мало волнует форма собственности предприятия. Вообще даже не волнует. Меня интересует процесс запуска тепла. Плюс я вижу в том, что мы с вами вместе сможем влиять на этот процесс, имея свое коммунальное предприятие.
В итоге после долгих разговоров депутаты попросили расписать помесячно финансовые потребности предприятия и на какие цели они предусмотрены, а также подать возможные источники финансирования. На общем заседании представители трех комиссий обработают данные и выйдут с конкретными предложениями. Встречу предварительно назначили на понедельник.+
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