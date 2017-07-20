Говорили-балакали: «бюджетная» комиссия также не пришла к конкретному решению по «облтеплоэнерго»

В ходе заседания «бюджетной» комиссии рассматривался проект решения о принятии в коммунальную собственность Николаева целостного имущественного комплекса областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

Вопрос прогнозировано обсуждался долго и эмоционально, тем более что содокладчиком по нему выступил городской голова Александр Сенкевич. Однако, забегая наперед, отметим, что единогласного решения конкретно по вопросу о приеме «облтеплоэнерго» в собственность города принято не было, передает Свідок.info.

В этот же день «транспортная» комиссия также не пришла к единому мнению, предложив провести общее заседание с коллегами из «бюджетной» комиссии и по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ.

Начиная доклад по теме, вице-мэр Мкртич Мкртчян подтвердил, что «Николаевоблтеплоэнерго» предприятие проблемное, но полностью ответственность за предоставление качественных услуг населению облсовет не может на себя взять, поэтому теперь это задача городской власти.

Это ноша городского совета, мы понимаем, что даже если объект будет оставаться в областной собственности, вопрос обеспечения, подготовки и запуска предприятия лежит на наших с вами плечах.

От образных выражений вице-мэра к более конкретным проблемам перешел и.о. директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Так, он напомнил, что в случае согласования вопроса, «облтеплоэнерго» перейдет в собственность города как юрлицо со всеми правами и обязательствами и, соответственно, со всеми долгами. Поменяется только учредитель, что позволяет сохранить кредит мирового банка, действующую лицензию и тариф.

На сегодня предприятие задолжало за газ 131 миллион гривен, из которых после компенсации субсидии и работы с должниками останется около 80 миллионов. При этом население города за предоставленные услуги должно «облтеплоэнерго» 73 миллиона гривен.

Из них планируем получить по наиболее оптимистичным прогнозам 25-30 миллионов. 33 миллиона – это задолженность, которая тянется свыше трех лет, но работа в данном направлении ведется. По сравнению с прошлым годом платежи от населения выросли в 2,5 раза, - доложил о ситуации Логвинов.

Он отметил, что предприятие нуждается в поддержке города.

Остро нужно 10 миллионов для закрытия долгов по зарплате и до конца года для выполнения программы 2015-2017 годов и входа в отопительный сезон нужно еще 40 миллионов. Это позволит предприятию встать на нормальные рельсы, - дал прогноз руководитель.

Он добавил, что с изменением учредителя для предприятия особо ничего не изменится, так как оно и так на 100% обслуживает город Николаев. Но сейчас все материальные ценности «теплоэнерго» получает «под честное слово», лимит которого когда-то закончится.

Город к зиме готовить нужно качественно. Процедура передачи предприятия не длительная

– нужно два решения сессии, после чего регистратор меняет собственника, а вся

собственность переходит городу. Сама техническая сторона занимает 2-3 дня, - резюмировал Логвинов.

Выступила по данному вопросу и руководитель Николаевской областной организации профсоюза работников ЖКХ Светлана Начинова. Она прогнозировано главной проблемой назвала необходимость погашения долгов по зарплате и предложила решить ее в первую очередь.

Я прошу вашей поддержки, потому что люди уходят, уходят профессионалы, ведь бесплатно никто работать не хочет. Нужно первоочередно решить этот вопрос, – попросила она депутатов.

После выступления докладчиков Сергей Карцев отметил положительную динамику на предприятии с приходом нового руководителя и заявил, что Логвинов с заседания комиссии должен выйти с четким пониманием поддержки.

Подстегнул депутатов к положительному решению и мэр Сенкевич. Он согласился, что вернуться в прошлое, чтобы наказать тех «негодяев», которые руководили предприятиям и привели его к этому состоянию, нельзя. Потому от вопросов «кто виноват» нужно переходить к «что делать».

Вопрос основной: представим себе, что мы «теплоэнерго» не приняли. Что изменится на предприятии? Да ничего. Деньги от этого не появятся и не исчезнут. Но мы видим, что новое руководство более эффективное. Сейчас ему нужно получить финансовую помощь для того, чтобы запустить тепло к новому отопительному сезону в Николаеве. Можем рассуждать, кто виноват, но тепло от этого в квартирах горожан не появится. Давайте переходить от теоретической части к практической. Надо решить, что делать.

Отметим, что главные вопросы у членов комиссии были схожими с их коллегами из комиссии транспортной. Так, их интересовало, откуда брать средства для помощи предприятию, ведь в бюджете для этих целей денег не заложено и дополнительных поступлений не предвидится. - Нужно понимать, какими мы ресурсами владеем и сможем ли обеспечить этими ресурсами предприятие, чтобы вывести его из такого состояния. Это серьезные решения и вопрос передачи не основной, проблема не решается путем передачи предприятия, а путем нахождения денежных средств. Нужно посмотреть в закрома, сделать анализ возможностей и уже тогда принимать решение, - выразил мнение глава комиссии Александр Бернацкий.

Он согласился с предложением собраться тремя комиссиями: «бюджетной», «транспортной» и ЖКХ, чтобы посмотреть расчеты, источники средств и обсудить, какими ресурсами можно располагать. В ходе этой встречи будут выработаны предложения, которые депутаты доложат коллегам. Сергей Карцев также попросил подключить к этому процессу вице-мэра Андрея Дадиверина, который бы возглавил рабочую группу, так как посчитал, что Мкртчяна для этих целей мало. Мэр Сенкевич, видимо, ожидал более конкретного решения комиссии и напомнил, что зима придет независимо от того, сколько этот вопрос будет откладываться, и отопительный сезон надо начинать. Но он все же согласился с идеей общего заседания трех комиссий, хотя и заявил, что не верит в его эффективность. - Основная наша задача – взять на себя ответственность. Мы должны понимать, что отопительный сезон нельзя отложить на завтра. Прошу оперативно выйти с этим решением, - обратился мэр к депутатам.

При этом он подчеркнул, что даже не форма собственности «Николаевоблтеплоэнерго» главный вопрос повестки дня, а именно начало отопительного сезона. - Меня в этой ситуации мало волнует форма собственности предприятия. Вообще даже не волнует. Меня интересует процесс запуска тепла. Плюс я вижу в том, что мы с вами вместе сможем влиять на этот процесс, имея свое коммунальное предприятие.

В итоге после долгих разговоров депутаты попросили расписать помесячно финансовые потребности предприятия и на какие цели они предусмотрены, а также подать возможные источники финансирования. На общем заседании представители трех комиссий обработают данные и выйдут с конкретными предложениями. Встречу предварительно назначили на понедельник.+

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