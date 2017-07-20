Де сьогодні в Миколаєві не буде світла: знайдіть свою адресу Сьогодні деякі об’єкти в Миколаєві будуть відключені від електроструму. Про планові відключення повідомляється на сайті ПАТ «Миколаївобленерго». Зокрема, без світла протягом дня залишаться жителі таких будинків: вул. Втората(Іванова), 101-107; вул. Маяковського, 101-166/а; вул. Песчана, 1-100/а; вул. Софіївська, 14-/1-209; пров. Нагорний, 1-4а; пров. 7 Нагорний;Я 13-18; вул. Волонтерська (Комунарівська), 1-68; вул. Нагорна, 1-14; вул. Ол. Янати (Куйбишева), 1-43/1; вул. Троїцька (Кірова), 90. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама