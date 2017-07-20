Увага! До відома мешканців міста Вознесенськ У зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Хлібозаводська, 20 та 21 липня 2017 р. буде припинено водопостачання житлових будинків по вул. Крушильницької. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської МР Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама