06.07.17 12:442220
Увага! До відома мешканців міста Вознесенськ
|20.07.17 10:46
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У зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Хлібозаводська, 20 та 21 липня 2017 р. буде припинено водопостачання житлових будинків по вул. Крушильницької.
У зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Хлібозаводська, 20 та 21 липня 2017 р. буде припинено водопостачання житлових будинків по вул. Крушильницької.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Управління житлово-комунального
господарства та капітального
будівництва Вознесенської МР