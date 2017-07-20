Долг горожан перед Николаевтеплоэнерго составил 73 млн. грн.

20.07.17 14:46Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Долги жителей города Николаева перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» за услуги по доставке тепла и горячей воды составляют 73 млн.грн. Сообщает Инше.ТВ

Об этом на заседании постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития в среду, 19 июля, сказал и.о. директора предприятия Николай Логвинов.

По его словам, из этой суммы 33 млн.грн. составляют долги сроком свыше 3-х лет, причём предприятие подало соответствующие иски в суд по ним, а также наладило работу по уменьшению этих задолженностей (по сравнению с июлем прошлого года платежи выросли в 2,5 раза).

Вместе с тем, задолженности «Николаевоблтеплоэнерго» за потреблённый газ составляет 131 млн.грн., из которых 40 млн.грн. – это субсидии, то есть, потенциально сумма может быть уменьшена.

– В прошлый четверг Верховная Рада проголосовала во втором чтении закон об изменении в бюджете. 21,6 млн.грн. подписан протокол на «Нафтогаз», остальные готовятся. То есть, после этого финансирования у нас останется долгов порядка 90 млн.грн. Нам должен «Нафтогаз» ещё 5,5 миллионов, то есть, это ещё меньше задолженность, — сказал он, добавив, что за июль-сентябрь предприятие планирует собрать около 20-25 млн.грн.

По его словам, разница в тарифах за 2015 год составляет 5,5 млн.грн. – эти средства пойдут на погашение долгов по НДС. Разница в тарифах за 2016-2018 годы составляет 82 млн.грн., но по ней нет механизма возврата средств ОКП.

Николай Логвинов также сообщил депутатам, что предприятие получило бессрочную лицензию на поставку тепла, что поможет провести безболезненный переход из областной в городскую коммунальную собственность.

– Это процедура позволяет, грубо говоря, ребрендинг предприятия, то есть, ОКП остаётся то же, меняется только учредитель предприятия. Это позволяет нам сохранить кредит Мирового банка, позволяет сохранить лицензию действующую, позволяет сохранить действующий тариф, — сказал он.

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