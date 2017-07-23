Как изменят новые коммунальные законы жизнь украинцев: Президент подписал два важных документа

Президент Украины Петр Порошенко подписал два важных закона в сфере коммунальных услуг

Президент Петр Порошенко 20 июля подписал законопроекты «Об энергетической эффективности зданий» и «Фонде энергоэффективности» (ФЭ). В результате уже в ближайшее время в Украине может заработать рынок энергоэффективности. Профессиональные аудиторы будут оценивать состояние зданий, и определять, как «спасти» многоэтажки от теплопотерь.

В начале года премьер-министр Владимир Гройсман поделился подсчетами: если бы Украина не тратила доллары на импорт газа, национальная валюта укрепилась бы до 18,5 гривнЫ за доллар. И такая возможность есть, уверены в Еврокомиссии. Если провести масштабную термомодернизацию и нарастить добычу газа, можно полностью отказаться от импорта голубого топлива.

Правда, на это придется потратить миллиарды долларов. Полная термомодернизация типичной жилой многоэтажки обойдется в пять-восемь миллионов гривен. А таких в Украине – тысячи. По оценкам ДТЭК ЭСКО, 85% многоэтажек в Киеве нуждаются в тепомодернизации. При чем, среди них не только «хрущевки», но и некоторые новостройки. «Недавно мы проанализировали энергопотребление зданий 16 тысяч клиентов-юрлиц «Киеэнерго». И обнаружили 1000 зданий, которые могут в среднем в 5 раз сэкономить на отоплении, если проведут энергоэффективные мероприятия. Суммарная экономия за год по таким зданиям может составить порядка 100 миллионов гривен на отоплении», – рассказывает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Кроме того, большое количество тепла теряется в бюджетном секторе – зданиях школ, садиков, местных администраций, органов исполнительной власти и т.д. «Сотни бюджетных зданий в Киеве могут сэкономить на отоплении от 2 до 10 раз. И это только в Киеве. В регионах, скорее всего, ситуация еще сложнее. Чтобы средства государственного бюджета более эффективно и прозрачно расходовались, конечно же, стоит начинать термомодернизацию в бюджетном секторе с проведения энергоаудитов», – отмечает эксперт.

Продвинуться к энергоэффективности в правительстве рассчитывают за счет запуска ФЭ и принятия законов «О коммерческом учете коммунальных услуг» (подробнее о нем можно прочитать здесь), «О жилищно-коммунальных услугах» и «Энергетической эффективности зданий».

Из бюджета Украины в Фонд направят 800 миллионов гривен, 25 миллионов евро выделит Германия и еще 100 миллионов евро – Европейский союз. Средства направят на кредиты для владельцев частных домов и ОСМД. Перед тем, как поучаствовать в программе, они должны выбрать продукт фонда и провести энергоаудит.

Профессиональный аудитор определит, какие мероприятия нужно провести и составит смету. После документы необходимо подать в банк, который выдаст кредит на оплату работы подрядчиков и материалы. По окончанию работы Фонд проведет еще один энергораудит для того, чтобы проверить результат модернизации.

Согласно закону «Об энергетической эффективности зданий», сертификат энергоэффективности должны получить: новостройки, здания местной и государственной власти, бюджетные учреждения, если проводится модернизация. Платить за энергоаудит и сертификат будут владельцы здания. Правда, в законе уточняется: документы начнут проверять только в начале следующего года. При этом полученный документ будет действителен 10 лет. Нарушителям грозит штраф – от 3400 до 5100 гривен.