ПАО «Николаевгаз»: с начала года устранено более 10 тысяч утечек

24.07.17 13:43Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

ПАО «Николаевгаз» ежедневно на протяжении всего года проводит мероприятия по контролю состояния газотранспортной системы и повышения уровня ее безопасности. Информирует "Новостной Николаев".

В службе сообщили, что за 6 месяцев 2017 года, с целью недопущения аварий и несчастных случаев, связанных с использованием природного газа в быту, специалистами предприятия проведено контрольно-приборное обследование (КПО) более 4,2 тысяч км газовых сетей Николаевщины и сооружений на них.

Кроме того, постоянно проводятся поадресные работы по техническому обслуживанию газового оборудования потребителей согласно составленным и утвержденным планам-графикам.

Так, за пол года было проверено 94 тыс. абонентов.

Во время проверок выявлено 863 несанкционированных вмешательства в систему газоснабжения и случаев самовольной установки газовых приборов. В результате было полностью отключено от газоснабжения 359 абонентов и почти 3 тысячи потенциально опасных газовых приборов.

Всего было выявлено и устранено 10,5 тысяч утечек газа, 24 из которых - с прекращением газоснабжения в районах города или даже населенных пунктах. В первых числах июля ПАО «Николаевгаз» ликвидировало очередную аварию на газопроводе - утечку газа на надземной задвижке распределительного газопровода высокого давления в районе Малая Корениха, обнаруженного при проведении КПО. Для его устранения необходимо было отключить газоснабжение района.

Отключение Большой Коренихи было связано с ремонтом блочного главного газорегуляторного пункта. Но во время проведения ремонтно-восстановительных работ газораспределительное предприятие столкнулось с волной недовольства жителей района тем, что у них на несколько дней было прекращено газоснабжение.

«К сожалению, проведение ремонта аварийных участков невозможно без временного прекращения подачи топлива, ведь это связано с выполнением взрывоопасных работ. Обращаемся к потребителям, которые во время восстановительных работ остаются без газа, с пониманием отнестись к ситуации. Ведь речь идет об их безопасности, об обеспечении стабильного и безаварийного газоснабжения в отопительный период», - говорит технический директор ПАО «Николаевгаз» Юрий Журавков.

В службе отметили, что восстановление газоснабжения невозможно без предварительного визита газовиков. Все владельцы должны быть предупреждены о пуске газа, а дома, которые были отключены от газоснабжения - обследованы на предмет утечек и технического состояния газовой системы. Для этого представители газового предприятия должны попросить жителей предоставить определенную документацию - технический паспорт на здание, проект газификации дома и другие документы, в которых указаны условия эксплуатации газовой системы в данном помещении.

«Мы взяли на себя обязательства обеспечивать безопасность каждого нашего абонента. И при каждой возможности напоминаем потребителям, что все мероприятия по техническому обследованию газовых сетей и приборов в их домах, которые проводятся нашими специалистами, направлены на предотвращение аварийных ситуаций и недопущение несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газового оборудования», - резюмирует Юрий Журавков.

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