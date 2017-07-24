Как в Украине изменится механизм начисления жилищных субсидий

Министерство социальной политики Украины информирует, что переназначение субсидий на следующий отопительный сезон будет осуществлено в автоматическом режиме.

Переназначение субсидий на жилищно-коммунальные услуги на следующий отопительный период осуществляется в автоматическом режиме, без необходимости повторного обращения граждан.

Об этом заявил директор департамента соцпомощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Те граждане, которые получали субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом отопительном сезоне, автоматически получают переназначение государственной поддержки. Соответственно, им не нужно будет снова идти в органы соцзащиты для ее оформления», – отметил Музыченко.

Уточняется, что при этом исключение составляют граждане, которые арендуют жилье, которым необходимо по окончании срока получения прошлой субсидии обратиться в органы соцзащиты населения.

Музыченко также сообщил, что те лица, которые имеют значительную задолженность за коммунальные услуги и желают и в дальнейшем получать поддержку государства в виде субсидий, необходимо обратиться к компаниям, предоставляющим эти услуги, для реструктуризации долга на взаимовыгодных условиях.

В свою очередь он отметил, что тем, кто летом получил платежки с отсутствующей субсидией, нужно обратиться в органы соцзащиты для разъяснения.

«После окончания отопительного периода суммы к уплате в платежках уменьшаются, ведь большую их часть составляют расходы на отопление. Соответственно, вместе с уменьшением суммы на оплату услуг, уменьшается и сумма назначенной субсидии. В каждой конкретной ситуации это уменьшение может быть различным, в зависимости от доли расходов на отопление, которая в частном секторе может составлять более 90 процентов, поэтому размер субсидии, в некоторых случаях, может быть даже нулевым», – добавил Музыченко.