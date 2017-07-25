Кабмин успокаивает, что резкого подорожания газа для населения не будет

Возможны незначительные «естественные» колебания

На сегодняшний день экономика Украины работает стабильно и прогнозируемо, и войдет в осенний период вполне спокойно — без роста цен на ресурсы, в частности, на газ, — заявил в эфире «5 канала» премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, несмотря на перерыв в работе парламента, правительство, все правительственные службы и оперативные штабы работают.

«Мы готовимся к зиме, накапливаем необходимые запасы для того, чтобы мягко войти в отопительный сезон. Штаб работает, все на местах работают. Мы ожидаем, что в осень мы войдем прогнозируемо и нормально… Мы не ожидаем повышения цены на газ. Цены будут оставаться в естественных колебаниях цены в соответствии с инфляционными процессами, в том числе. Поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет», — спрогнозировал глава правительства.

Комментируя тарифы, он напомнил, что это — компетенция независимой Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг, однако объективных причин для роста стоимости услуг на сегодня никаких нет.

Одновременно Гройсман напомнил, что с приходом осени значительные надежды возлагаются и на Верховную Раду, где лежат законопроекты по пенсионной, медицинской и образовательной реформах. Эти пакеты нужно рассматривать и принимать в первую очередь, считает премьер.

«Мы говорим о том, что нам нужно в сентябре принять в украинском парламенте ряд реформ, в частности пенсионную. Будем усилено работать для того, чтобы наша Украина была сильной», — заявил глава правительства, добавив, что перед властью стоит много вызовов, но «масштабный капитальный ремонт страны во всех сферах уже начат».