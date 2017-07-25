Кабмин успокаивает, что резкого подорожания газа для населения не будет

25.07.17 10:15Сколько просмотров этой статьи15Сколько комментариев этой статьи0

Возможны незначительные «естественные» колебания

На сегодняшний день экономика Украины работает стабильно и прогнозируемо, и войдет в осенний период вполне спокойно — без роста цен на ресурсы, в частности, на газ, — заявил в эфире «5 канала» премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, несмотря на перерыв в работе парламента, правительство, все правительственные службы и оперативные штабы работают.

«Мы готовимся к зиме, накапливаем необходимые запасы для того, чтобы мягко войти в отопительный сезон. Штаб работает, все на местах работают. Мы ожидаем, что в осень мы войдем прогнозируемо и нормально… Мы не ожидаем повышения цены на газ. Цены будут оставаться в естественных колебаниях цены в соответствии с инфляционными процессами, в том числе. Поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет», — спрогнозировал глава правительства.

Комментируя тарифы, он напомнил, что это — компетенция независимой Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг, однако объективных причин для роста стоимости услуг на сегодня никаких нет.

Одновременно Гройсман напомнил, что с приходом осени значительные надежды возлагаются и на Верховную Раду, где лежат законопроекты по пенсионной, медицинской и образовательной реформах. Эти пакеты нужно рассматривать и принимать в первую очередь, считает премьер.

«Мы говорим о том, что нам нужно в сентябре принять в украинском парламенте ряд реформ, в частности пенсионную. Будем усилено работать для того, чтобы наша Украина была сильной», — заявил глава правительства, добавив, что перед властью стоит много вызовов, но «масштабный капитальный ремонт страны во всех сферах уже начат».

Похожие новости

15.06.17 10:14Завышенные тарифы: разоблачены коррупционные схемы (видео)

19.05.17 20:39Тарифы на холодную воду и газ выросли: почему и сколько теперь придется платить

30.03.17 18:26С 1 апреля цена газа для населения без учета транспортировки будет снижена на 13%

19.04.11 07:29Николаевский губернатор настаивает, чтобы тариф на квартплату обсуждался с жильцами каждого дома. Это требование Закона, и его надо выполнять

03.02.11 08:23Николаевская ОГА требует от городского исполкома утверждать новые тарифы по закону

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Вторник, 25.07.2017

Закругление верхнее-левое

10:23В Україні сьогодні буде спекотно, на заході пройдуть дощі (карта)

10:15Кабмин успокаивает, что резкого подорожания газа для населения не будет

10:11Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

09:32Мусорный бизнес: как в Минэкологии «зарабатывают» на утилизации отходов в портах

09:21Сегодня в 1687 году был избран генеральный писарь Иван Мазепа.

09:13"В Николаев можно инвестировать", - Президент Американской торговой палаты в Украине

09:01Причина, по которой Украина не воевала за Крым, беспокоит НАТО - Reuters

08:45Американца пришлось спасать из мусоропровода, куда он уронил телефон

08:34Николаевцам рассказали, что нужно для получения электронной цифровой подписи

08:05Курс валют на 25 июля

07:59Затишье в зоне АТО сменилось минометными обстрелами боевиков на всех направлениях, - Штаб

 24.07

21:00В Николаеве задержали насильника 15-летней школьницы

20:46Экстравагантные привычки Джонни Деппа, которые обходятся ему в 2 млн долларов ежемесячно

20:25В Украине на четверть выросли объемы строительства

20:10Как в Украине изменится механизм начисления жилищных субсидий

19:55В Парагвае расстреляли клуб: четыре жертвы

19:28В центре Николаева изнасиловали 15-летнюю школьницу

19:15«Новые» украинские пенсионеры будут получать по шесть тысяч гривен

19:05Порошенко помиловал налогоплательщиков, которые пострадали от кибератаки

18:40Треть жителей России регулярно думают о смерти

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.07.17 10:293610

11 июля - всемирный день народонаселения

11.07.17 10:382350

Возле мэрии Николаева восстановили сбитый фонарный столб

11.07.17 10:492210

Названы сроки массового распространения электромобилей

11.07.17 11:042360

Глава облсовета в Николаевской инфекционке: выяснились интереснейшие факты

Самые читаемые

13.07.17 14:458440

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

23.07.17 20:006500

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

11.07.17 11:184950

Николаевский университет приглашает абитуриентов, не сдавших ЗНО или недобравших баллы

15.07.17 11:054560

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама