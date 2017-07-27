Ремонтные работы на дорогах Николаевщины не прекращаются Сегодня, 27 июля, на дорогах Николаевщины продолжаются ремонтные работы асфальтного покрытия. Сообщает Николаев.24 Ремонтные работы выполняются ГП «Николаевский облавтодор», по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области. В период с 25 по 26 июля, уже было устранено 3620 м2 аварийной ямочности на дорогах общего пользования государственного значения. Из них 2330 м2 - методом пропиткой битумной эмульсией и горячим асфальтобетоном, 1290 м2 - щебеночными смесями. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама