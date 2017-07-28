Порошенко подписал закон о коммерческом учете отопления и водоснабжения

28.07.17 14:30Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петр Порошенко подписал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор. Этим законом вводится обязательный учет тепла и воды.

"Благодаря учету население платить только за потребленные ресурсы. Введение норм этого закона позволит контролировать эффективность реализации мероприятий по энергоэффективности. Все это должно способствовать уменьшению затрат потребителей на оплату коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Нормами закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживание, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг.

Согласно сообщению, принятие закона позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды в внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

Закон разработан с целью имплементации ряда статей директивы ЕС об энергетической эффективности. Это выполнения взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №4901 22 июня 238 голосами. Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения. Такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).

Для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии. Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).

Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных указанными выше счетчиками.

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