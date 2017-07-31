17.07.17 12:452680
Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|31.07.17 10:36
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Через виконання ремонтно-відновлювальних робіт можливе відключення водопостачання.
Через виконання ремонтно-відновлювальних робіт можливе відключення водопостачання.
«Через виконання ремонтно-відновлювальних робіт можливе відключення водопостачання за наступними адресами: вул. Олійника,42; вул. М. Морська, 12; вул. Севастопольська, 5; вул. Шосейна, 46; вул. Заводська, 15/1.
Просимо вибачення за тимчасові незручності», — йдеться у повідомленні.
Повідомляє Миколаївська правда