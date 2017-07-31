Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Через виконання ремонтно-відновлювальних робіт можливе відключення водопостачання. «Через виконання ремонтно-відновлювальних робіт можливе відключення водопостачання за наступними адресами: вул. Олійника,42; вул. М. Морська, 12; вул. Севастопольська, 5; вул. Шосейна, 46; вул. Заводська, 15/1. Просимо вибачення за тимчасові незручності», — йдеться у повідомленні. Повідомляє Миколаївська правда Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама